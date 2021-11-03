【移民加拿大】溫哥華餐飲業職位空缺達13萬個　餐廳年薪31萬請洗碗工

近年不時有香港餐廳因為人手短缺，要以高薪招聘洗碗工、清潔工，有部分月薪更高達2萬元，但依然無人問津。「有工無人做」的現象並不只是在香港發生，加拿大溫哥華的餐飲業亦面對着洗碗工短缺的問題，近日就有當地餐廳以年薪5萬加元（約31.7萬港元）聘請洗碗工，應聘者毋須學歷及工作經驗，更會提供職場培訓。

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溫哥華當地一間餐廳在招聘網上貼出以時薪25加元（約157港元）、每周工作40小時聘請洗碗工。如果以月薪計算的話，即接近4,000加元（約21,113港元），好過不少初入職大學生！現時加拿大卑詩省 的最低工資為15.20加元 （約95港元），這份洗碗工時薪遠高於最低工資超過60%，可見餐廳出手相當闊綽，同時亦反映當地餐飲業人手非常短缺。

根據外媒報道，加拿大有許多餐廳早前因為疫情關係被迫停業甚至結業，餐館員工首當其衝被裁員。不過許多員工在失業時紛紛轉投其他行業，有員工更認為餐飲服務工作薪酬過低、工時長、待遇差、且缺乏增長潛力，因此即使現時餐廳重開也無人願意再做廚房工。據當地業界指，當地有9成餐廳都表示需要招聘更多員工。疫情前，卑詩省餐飲業約有6萬個職位空缺，而現時的空缺是疫情前的2倍，達到13萬個。

一個星期返5日，一日洗8個鐘，月薪有21,113港元，你又會唔會想做？經常聽到話移民難搵工，呢份工又諗唔諗得過？

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責任編輯：嚴熹曼

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