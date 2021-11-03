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【消費優惠】雙11優惠：日本城分店買滿$111送$11優惠券　Decathlon網店精選產品半價

精明消費 07:00 2021/11/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 日本城分店：買滿$111送$11優惠券

日本城推出雙11二重賞，於全綫JHC日本城／生活提案／多來買／日記士多分店惠顧滿111元，即送11元現金優惠券，現金優惠券有效期至11月14日。優惠以單一收據計算，惠顧滿111元不包括禮券、現金券、美食券及易購點內之大型電器。

另外，凡購買精選產品，加11元即可換購多一件產品。產品數量有限，換/售完即止。

    點擊圖片放大

 

2. Decathlon網店：雙11優惠　精選產品半價

由即日起至11月11日，Decathlon網店推出雙11優惠，有超過50個品牌的精選優惠產品，包括Adidas、Black Diamond、Harbinger、Dynafit、Arena、Mitchell & Ness、Theragun等熱門品牌。

    點擊圖片放大

優惠詳情

3. 美亞廚具：秋冬鍋具慶典低至37折

由即日起至11月30日，美亞廚具舉行秋冬鍋具慶典，精選廚具低至37折，網店及體驗店優惠同步進行中，現時買滿500元即送不銹鋼保溫杯。

    點擊圖片放大
    +8
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營業時間︰星期一至日（上午10時至下午8時）
地點：美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）
網店優惠網址

 

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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