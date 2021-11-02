【美股分析】手術機械人漸普及　醫療機械龍頭ISRG料將破頂

機械人手術在全球廣泛應用，這隻美股在剛公布完業績後，正蓄勢破頂。微創手術在全球愈見普及，主要原因是創傷低復原快，而主導手術機械人市場龍頭Intuitive Surgical（美：ISRG）後市很大機會向上破頂。

增長溫和 下修指引

早前一直有同大家跟進Intuitive Surgical的美股，護城河很鞏固，因為除手術系統外，更重要是配件收入穩定，醫院的轉換成本高，加上有首先進入市場優勢，所以根基很穩健。公司的機械人手術系統──達文西（da Vinci）系統主要用於前列腺切除、心臟瓣膜修復和婦產科手術，於美國不少前列腺癌根治手術及惡性子宮切除手術，已由該系統處理。另外，能應用於包括腹腔、直腸及膽囊等手術。

Intuitive Surgical的美麗之處是一家有盈利的公司，純利為3.81億美元，按年升21.3%；每股攤薄盈利1.04美元，按年升19.5%。事實上，高增長不代表一定無錢賺，至於以非通用會計準則計（non-GAAP）每股攤薄盈利為1.19美元，按年升29.4%。

前景面臨多項挑戰

展望未來，Intuitive Surgical面臨幾項挑戰。首先，Delta變種病毒促使醫院為新冠肺炎患者預留床位，並推遲擇期手術。由於公司一半以上收入是通過銷售器械和手術配件獲得，因此手術量少意味着收入下降。另外，管理層提到他們面臨供應限制，延誤時間長達6個月，雖然到目前為止影響很小，但公司表示隨着全球供應鏈繼續中斷，情況可能會惡化。第三，競爭正在加劇。管理層預計，隨着來自強生（美：JNJ）、Medtronic（美：MDT）和Stryker（美：SYK）的競爭，客戶選擇範圍擴大，利潤率壓力會增加，銷售提前期也會延長。

Intuitive Surgical盈利能力很強。公司僅擁有8,081名員工，但每位員工創造了53.9萬美元收入，以及13.2萬美元純利。相比之下，Medtronic擁有約9萬名員工，平均每名員工帶來收入及純利，分別僅為33.4萬美元及4萬美元，可見Intuitive Surgical顯然是一家經營非常出色的公司。

手上現金充裕

Intuitive Surgical由於營運穩健，收入及盈利增長健康，手上持續積累豐厚現金。在第三季度，公司增加4.85億美元現金，達到82億美元，這自然引出了公司如何有效運用現金的問題，但Intuitive Surgical採取了一個聰明方法，就是將部分現金用於向資金緊張的醫院，提供系統租賃。提供租賃是一個明智的舉措，因為可令客戶更容易採用系統，並將其鎖定，從而確保未來的經常性收入。目前租賃佔新系統總投放量的41%，惟公司預計未來這一比例將再攀升。

公司亦繼續研究達文西系統的新應用，以及用於微創肺活檢離子內膜系統（Ion endoluminal system）開始慢慢錄得銷售，均為未來潛在增長動力之一。還有，該公司目前主要收入仍來自美國，但中國等市場亦取得可觀增長。公司現時以76倍市盈率（PE）交易，絕稱不上平，但考慮到是受疫情影響，長綫仍具潛力，若不想承受高估值可待回調才收集。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰一隻將破頂的醫療機械美股】（收費文章）

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