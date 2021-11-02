【ESG】中國金融機構分步走實現碳中和

經濟碳中和目標催化龐大的投資需求，金融服務業在當中發揮着舉足輕重的作用。金融業的排放強度相對較小，因此，金融機構首要是降低自身碳排，起到示範作用，同時致力於降低所服務的資本所產生的氣候影響。

由於碳抵銷的相關規則和法規還有待確立，中國金融機構在運營碳中和的規劃中，碳減排應優先於碳抵銷。

【推動鄉村振興實現可持續發展：按此】

根據聯合國全球契約組織的研究，數據中心及辦公樓用電、員工通勤和差旅是金融業的主要碳排放源，佔總排放約50%至80%，因此節約電能和遠程視頻會議替代出差是金融機構制定減排策略的關鍵環節。

以平安的數據中心為例，隨着雙碳政策到來，平安也開始對數據中心的節能減排做相應的應對策略。首先是在電力採購方案上做了相應的優化，例如數據中心曾經跟電廠簽過相關協議，明確要求供給的電能至少要有30%以上是風電、太陽能等清潔能源。

至於實現資產層面的碳中和方面，在計算投資組合碳足跡時，顯然最有意義的是披露到範圍3（全價值鏈），但在實際操作中是極具挑戰性，主要是中國現行的指南和標準中，企業碳核算一般只涉及範圍1（直接排放）和範圍2（間接排放）的碳排放。

平安目標於2030年實現運營碳中和

上周四（10月27日），中國平安正式宣布將通過先內部減排，再尋求外部中和這一符合國際最佳實踐的方式，在2030年實現運營碳中和。

平安同時發布了「綠色金融+」升級行動規劃，承諾綠色投資規模和綠色貸款餘額每年增速不低於20%，綠色保險保費每年增速不低於70%。

中國金融機構實現碳中和將實行分步走的做法，在中國整體碳中和的目標和路徑規劃下，促進經濟結構的低碳轉型。

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