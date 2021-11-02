【移民澳洲】澳洲新增2項港人永居簽證　合資格在澳港人明年3月起可申請

澳洲去年推出為港人而設的「避風港」政策，延長港人畢業生和技術簽證，更可申請永久居留資格。澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）昨日（1日）宣布，為身在澳洲的香港特區護照及BNO護照持有人，新增2項永久居留簽證，並於明年3月5日起接受申請。

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移民部長霍克（Alex Hawke）表示，新簽證為持有延期簽證的在澳港人，包括畢業生及技術勞工，提供新永久居留途徑。當局預料，現時澳洲約8,800名持有臨時技術、臨時畢業及學生簽證的港人將受惠新政策。

符合資格的人士，可於2022年3月5日起透過以下2個新簽證「Hong Kong stream」途徑，申請永久居留：

偏遠地區技術移民永久居留簽證（類別 191）



申請人需持有效簽證，於申請前在澳洲連續居住至少3年，並於指定的偏遠地區生活、工作和學習。



申請人需持有效簽證，於申請前在澳洲連續居住至少3年，並於指定的偏遠地區生活、工作和學習。 技術移民獨立簽證（類別 189）



申請人需持有效簽證，並於申請前在澳洲連續居住至少4年

霍克指，為港人而設的新簽證可吸引技術勞工及人才並建立商業聯繫，有助提高生產力並為創造更多就業機會。

責任編輯：曹佩鈞

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