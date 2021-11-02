【大灣區】前海管理局啟動校園招聘　首次設面向港澳人士職位

深圳市前海管理局2022校園招聘正式啟動，前海管理局將與3家全資下屬公司合作，招攬有關香港聯絡、宣傳策劃、經貿規則研究、發展規劃、金融創新、貿易促進等各類人才，並首次特設面向港澳人士職位，包括香港聯絡、經貿規則研究、專業服務業促進和金融政策創新。

當局指歡迎國際畢業生，特別是港澳台畢業生報名。除各職位要求的任職條件外，亦需符合以下資格，例如在2021年9月至2022年7月期間畢業，取得全日制碩士研究生及以上學歷，但優秀的畢業生及報考專門面向港澳人士職位的畢業生可適度放寬有關要求。

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有興趣報名人士，可在前海招聘官網申請，初步篩選後需進行考試及體檢，確定錄用人選後，就會簽訂就業協議。考試內容包括筆試與面試，筆試統一採取綫上考試，面試採取現場面試方式，統一在深圳舉行，因疫情原因無法參加現場面試的，前海管理局將視情況安排網絡視頻面試。對於前來深圳參加面試的市外人員，前海管理局將發放補貼，省內人員補貼標準每人1,000元人民幣，省外人員補貼標準為每人2,000元人民幣。

前海管理局將為人才提供富有競爭力的薪酬待遇，並購買「六險二金」，即養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、補充商業醫療保險、住房公積金、企業年金。入職後，符合條件的人員可以按程序「秒批」落戶深圳、申請前海人才住房，選擇落戶深圳的博士研究生學歷人員還可以按深圳市有關規定申請10萬元人民幣生活補貼。

責任編輯：鄭樂怡

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