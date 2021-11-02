【存息優惠】livi bank推存款利息起飛優惠　合資格新資金享1.2%年利率

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【存息優惠】信銀inMotion動感銀行開戶優惠 新客享額外年息5.88厘
近期多間虛擬銀行連環減息，高息活期存款利率不再。livi bank推出存款利息起飛優惠，在11月21日至明年1月31日，存戶於liviSave港元戶口成功維持存款金額，即合資格新資金，可享1.2%年利率。
【信銀inMotion動感銀行開戶優惠 新客享額外年息5.88厘：按此】
■參加存款利息起飛活動步驟■
若存戶想參加存款利息起飛優惠，存戶必須在11月20日前存入最少2萬港元存款。在上述日子存入的合資格新資金，可於11月21日至明年1月31日期間，獲1.2%年利率港元活期存款利息，利息每日計算，此利率已計算基本利率。而合資格新資金的獎賞利息將於活動結束後的一個曆月內發放。
至於合資格新資金，將會以客戶於今年11月20日的港元liviSave帳戶的日終存款結餘，與其該帳戶於10月31日的日終存款結餘相比的淨增長計算，淨增長最少要有2萬港元方可成為合資格新資金，上限100萬元。
|假設11月20日相較10月31日的日終存款結餘淨增長為50萬元，代表該存戶的合資格新資金為50萬元，上限亦為50萬元
|推廣日期內當日結餘
|存款金額
|存款利率
|可獲利息
|11月21日
|50萬元
|1.2%
|50萬元均可享1.2%利率
|11月22日
|20萬元
|1.2%
|20萬元均可享1.2%利率
|11月23日
|1.5萬元
|基本利率
|只可享基本利率，因合資格新資金不足2萬元
|11月24日
|100萬元
|1.2%
|僅50萬元可獲1.2%利率
|*推廣期至2022年1月31日，直至1月31日前帳戶結餘符合相關要求，即可享優惠利率，如此類推
如果合資格客戶於今年10月31日並未持有有效的liviSave帳戶，參考餘額將被視為零。如合資格客戶在獎賞利息存入前的任何時候取消其liviSave帳戶，享有此獎賞的資格將被取消。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 存款收息