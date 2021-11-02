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【存息優惠】livi bank推存款利息起飛優惠　合資格新資金享1.2%年利率

收息攻略 16:21 2021/11/02

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近期多間虛擬銀行連環減息，高息活期存款利率不再。livi bank推出存款利息起飛優惠，在11月21日至明年1月31日，存戶於liviSave港元戶口成功維持存款金額，即合資格新資金，可享1.2%年利率。

【信銀inMotion動感銀行開戶優惠 新客享額外年息5.88厘：按此

■參加存款利息起飛活動步驟

    點擊圖片放大
    +2

若存戶想參加存款利息起飛優惠，存戶必須在11月20日前存入最少2萬港元存款。在上述日子存入的合資格新資金，可於11月21日至明年1月31日期間，獲1.2%年利率港元活期存款利息，利息每日計算，此利率已計算基本利率。而合資格新資金的獎賞利息將於活動結束後的一個曆月內發放。

至於合資格新資金，將會以客戶於今年11月20日的港元liviSave帳戶的日終存款結餘，與其該帳戶於10月31日的日終存款結餘相比的淨增長計算，淨增長最少要有2萬港元方可成為合資格新資金，上限100萬元。

假設11月20日相較10月31日的日終存款結餘淨增長為50萬元，代表該存戶的合資格新資金為50萬元，上限亦為50萬元
推廣日期內當日結餘 存款金額 存款利率 可獲利息
11月21日 50萬元 1.2% 50萬元均可享1.2%利率
11月22日 20萬元 1.2% 20萬元均可享1.2%利率
11月23日 1.5萬元 基本利率 只可享基本利率，因合資格新資金不足2萬元
11月24日 100萬元 1.2% 僅50萬元可獲1.2%利率
*推廣期至2022年1月31日，直至1月31日前帳戶結餘符合相關要求，即可享優惠利率，如此類推

如果合資格客戶於今年10月31日並未持有有效的liviSave帳戶，參考餘額將被視為零。如合資格客戶在獎賞利息存入前的任何時候取消其liviSave帳戶，享有此獎賞的資格將被取消。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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