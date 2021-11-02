擁抱ESG發展締造更璀璨未來

隨著經濟不斷增長，企業需要不斷找尋新發展方向以便開闢新的蹊徑及服務，尤其在經濟起伏的環境下，業界更需要創新思維以維持暢順運作。即使近年保險業發展蓬勃暢旺，從業員亦需要積極拓展多元業務以維持業界的穩健發展。其中，ESG （環境、社會及管治）近年成為保險業其中一項炙手可熱的議題，而保險業界亦積極投放資源以回應巿場的需求，從而建設一個更綠化、更和諧美好的社會。

無可否認，近年新冠疫情嚴重打擊全球行業發展，尤其對初創企業及中小企經營者而言，所受到的影響就更為明顯：本地生產總值下降，而行業由企業融資、到公司管理、以至業務往來等，在疫情影響下有不少管理層的決策，難免顯得較為保守及諸多掣肘。為了提升初創及保險業的靈活性，整個行業難免會加強注重對ESG的推動與發展。例如在開發新保險產品及推動新概念時，必須要顧及有關產品會否對環境造成影響；另外，在進行客戶服務時，也需要兼顧多元化及配合企業社會責任等。對於消費者而言，能夠在購買保險產品的同時亦能夠照顧環保及企業社群的需要，絕對是一舉兩得。

事實上，ESG近年發展方興未艾，為了提升銀行業及保險業界的競爭力，並維持企業可持續發展及加強對弱勢社群的支援。目前有不少金融企業及保險公司開始加強對ESG項目的發展，有部分保險公司亦會在開發新概念及產品時，同時要顧及相關產品會否對環境及企業發展造成各種影響。另外，亦有部分保險公司會將部分產品的收益撥入環保或慈善基金，甚至在進行客戶服務或勞工關係的工作時，也需要顧及多元化以配合企業社會責任等。這些都是重視ESG發展的保險公司需要注意的重要元素。

除了涉及環保與慈善兩大領域外，亦有部分注重ESG的保險公司會將重點注入初創企業項目。早前世界綠色組織就推出全港首個涵蓋ESG初創企業項目，目的是提供一個平台讓那些希望在產品、服務以至投資項目有相近理念的投資者與初創公司能夠互相配。中銀人壽近年亦有透過參與類似ESG活動將企業使命及核心價值灌注在相關投資項目之中，ESG概念將有助業界提升整體行業服務質素及及正面形象。事實上，隨著香港的經濟逐漸回復，失業率亦有所下調。只要疫情進一步緩和，本港經濟相信將會進一步上升。ESG將會成為各大小保險公司積極拓展的項目，消費者在購買保險前，不妨先留意有哪家保險公司有重視發展ESG項目才作出購買決定。這樣，才能在享受保障之餘，同時可成為ESG的新一代推動者。