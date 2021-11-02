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【ET財智Talk】瑞銀集團特約：碳中和大勢所趨　投資ESG應對氣候風險（立即收看）

個人增值 08:00 2021/11/02

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隨着ESG（環境、社會和企業管治）進入全球金融市場的主流，投資者對ESG及可持續投資熱情有增無減。截至上半年，全球ESG基金的資產規模已達到2.2萬億美元。在各國積極實現碳中和的承諾、氣候風險日益受到關注的情況下，投資者應如何把握ESG相關的投資機會？瑞銀集團特約：《ET財智Talk》請來瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳，為大家詳細分析ESG投資機遇。

04：02-09：07 碳中和大勢所趨 投資ESG應對氣候風險

09：23-13：20 ESG投資漸入主流 100%投資組合助捕捉機遇

13：24-16：48 ESG表現反映財務表現 尋找高增長投資機遇

16：50-19：38 可持續投資表現佳 分散投資助降低波動性

 

 

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

*重溫上集《ET財智Talk》：全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位【按此】

欄名 : ET財智TALK

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投資策略 碳中和 ESG 可持續投資 財富及資產管理 瑞銀 能源危機 天然氣 商品 基金

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