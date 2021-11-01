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【雙11】AlipayHK在港首推雙11多重賞　每日限量派$11.11利是及逾百萬商戶優惠券

精明消費 18:45 2021/11/01

分享：

阿里巴巴集團旗下AlipayHK宣布，今年將首次在香港推出「雙11多重賞」。由即日起至11月11日，每日限量派發11.11元利是及總值超過100萬元的商戶優惠券，更推出1元搶購限量精選產品及多款產品五折禮券。

超過40間本地綫上、綫下商戶已加入「雙11多重賞」活動。當中包括百佳、屈臣氏、日本城、大家樂、友和YOHO、魚尚等。

【淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元：按此

由即日起至11月11日，每日早上11時登陸AlipayHK「雙11多重賞」專區即可搶11.11元利是及當日精選商戶優惠券。即日起至11月8日每日中午12時，有機會於專區以半價搶購30日Viu升級會員服務、Lalamove、戶戶送Deliveroo、foodpanda等電子禮品卡。11月9日至11日更可以1元搶購20元YouTube優惠、10元Google Play禮品卡、20元戶戶送Deliveroo電子禮品卡、foodpanda 20元電子禮品卡、7日Viu升級會員服務等。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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