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【高息存款】高息但未必保本？　認識貨幣掛鈎存款4大風險

外匯、商品、債券 15:40 2021/11/03

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投資貨幣掛鈎存款回報比定期存款高，在上一篇文章中就解說了貨幣掛鈎存款是如何運作。不過貨幣掛鈎投資產品有較高風險，且並不保本，投資失誤有機會蝕本，如果想投資貨幣掛鈎存款，就要先了解這些產品會帶來甚麼風險。

【博賺高息好過做定存 貨幣掛鈎存款如何操作？：按此

1. 不受存保計劃保障

貨幣掛鈎存款並不等同於定期存款，貨幣掛鈎存款屬於包含衍生工具的非上市結構性投資產品，並不受存款保障計劃保障。假如銀行倒閉，投資者便會蒙受損失。

2. 涉及衍生工具風險

貨幣掛鈎存款包含外滙期權風險，特別是沽出認購期權。雖然沽出期權收取固定的期權額，投資者可能會蒙受超過該期權額額的損失。

3. 不保本

部分貨幣掛鈎投資產品並不保本，因應到期日時的滙率，掛鈎貨幣可能會失去所有價值。在最壞的情況下，投資者可能會損失部分甚至全部本金及利息。

4. 貨幣兌換風險

貨幣掛鈎投資有否收益，視乎產品到期時貨幣的滙率走勢。貨幣滙率亦會受到例如政策、宏觀經濟等多種不可控因素影響，假如投資者的存款貨幣及／或掛鈎貨幣並非你的本土貨幣，當你在到期日時將款項換成本土貨幣時，便可能面對貨幣貶值風險。此外，有些貨幣並不能夠自由兌換，且極受當地政策所影響，其貨幣價值容易有波動，對投資者回報有不利影響。

設冷靜期了解產品風險

無論投資甚麼產品，尤其是這種結構性投資產品，投資者應該要完全了解其產品的風險。如果投資者是首次購買貨幣掛鈎投資產品及資產集中程度達20%以上、或首次購買產品的65歲或以上長者客戶，銀行都設有最少兩日的冷靜期以了解該產品是否適合自己。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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