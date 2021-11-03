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【好去處】免費入場　買有機水產　本地有機水產節11月7日赤柱舉行

精明消費 14:55 2021/11/03

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說到「有機」，大家可能會想起一些無農藥、非基因改造，用天然方式種植的蔬果，原來本港亦有16個漁場生產以有機方式飼養的魚類和水產，本地有機魚每年產量達20,000多條。

香港有機資源中心將於11月7日在赤柱廣場舉行本地有機水產節，免費讓公眾入場參觀。如果想了解多一點本地有機漁業，嚟緊星期日就要留意嘞！

【必睇萌爆水獺餵食show  黑冕鶴白鵜鶘水獺進駐動植物公園：按此

當日更有有機市集攤位，約有19個攤位售賣本地有機認證水產、蔬菜及其他有機產品。入場人士只要在場內購買有機水產滿100元，即可獲贈悅和醬園有機頭抽210亳升1支，先到先得，送完即止。另外，MTR Moblie登記用戶到諮詢站出示登記頁面，會獲贈環保雨傘套1個，先到先得，換完即止。

此外，有機漁業展覽區將展出養殖有機水產的過程，也有魚類展覽。場內亦設有攤位遊戲及「打卡位」，供入場人士拍照留念。

有機大使森美將會出席開幕典禮，而有機大使張新悅及楊鎧凝（Celine妹妹）將聯同樂隊FreshLife表演助興。當日將會舉行「本地有機水產･低碳烹飪比賽」總決賽，最後兩強參賽者會用無火烹調方式同台較量，力爭成為「低碳有機廚神」。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

本地有機水產節2021

日期：11月7日（星期日）
時間：上午11時至下午6時
地點：赤柱廣場地下天幕廣場
免費入場

大會當日會提供28座免費穿梭巴士，接載參觀人士來往金鐘及赤柱廣場，班次如下：

由金鐘海富中心大家樂前開出：
10:00， 10:40， 11:20，12:00，12:40，13:20，14:00， 14:40， 16:00，16:40， 17:20

由赤柱廣場開出：
12:00，12:40， 13:20，14:00，15:20，16:00，16:40，17:20

活動詳情

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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