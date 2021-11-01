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【品味投資】有價有市成騙徒目標　麥卡倫精神莊園系列有幾巴閉？

個人增值 18:58 2021/11/01

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早前，有本地專營威士忌的商店險被騙徒以假支票騙走一套6支價值總值42.5萬元的麥卡倫蘇格蘭威士忌。到底這一套威士忌有幾巴閉呢?

這一套威士忌在市面上已經買少見少，翻查相關圖片，一套6支蘇格蘭雪莉桶威士忌屬於麥卡倫精神莊園系列，分別有棕色、綠色、橙色、紫色、黃色和藍色6隻顏色，各瓶身都寫有其發行年份（Year Of Release），而且於橡木桶中陳放的年份各有不同。

  • 棕色於2008年發行，為12年威士忌； 
  • 綠色於2009年發行，為13年威士忌；
  • 橙色於2010年發行，為14年威士忌；
  • 紫色於2011年發行，為15年威士忌；
  • 黃色於2012年發行，為16年威士忌；
  • 藍色於2013年發行，為17年威士忌。

限量限購　有價有市

這6支威士忌仍然有價有市的原因，相信與其在市面上的稀有程度有關。這6支麥卡倫精神莊園系列在2008年首次推出，而購買方面亦有限制，只可以在麥卡倫酒廠遊客中心出售，而且每位遊客限購一瓶，加上每色的產量有限，平均每色只出產450瓶，要儲齊由12年至17年的威士忌不容易。

眾所周知，在威士忌世界中年份愈高酒香味道愈純，而且年份高的酒在市面上罕有，令價格每年都有一定升幅。Whisky R' us的老闆Yvonne指，這6支酒的酒精濃度達50%以上，是原酒威士忌，加上年份高，幾乎絕跡於市面上，故此仍然有價有市，相信隨着歲月的增長以及其稀有度，價格有機會更高。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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