【MPF】滙豐強積金全港市佔率第二　邊隻成分基金短期長期表現都跑贏？！

有市場調查顯示，滙豐強積金在9月份的市場佔有率為18%，全港排行第二。反映有不少僱員或自僱人士選擇此強積金營運商，滙豐旗下有「滙豐強積金智選計劃」的強積金計劃，以下將會為大家比較一下計劃內哪個成分基金的表現較好。

■滙豐強積金6個月累積回報比較■

（按回報低至高排序）

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若以截至今年9月底止的半年累積表現來看，與美股有關的成分基金表現最好，自選美國股票基金及北美股票基金的回報分別錄逾10%及8.5%。與歐洲股票相關的基金表現亦不俗，自選歐洲股票基金及歐洲股票基金，分別錄6.6%及6.3%。另外，環球股票基金亦有6.27%的累積回報。



北美股票基金長綫表現亦佳

■滙豐強積金3年累積回報比較■

（按回報低至高排序）

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若果以中長期的表現來看，北美股票基金的表現同樣是最好，3年來的累積回報達近47%。雖然亞太股票基金在近半年來說錄得5.3%的負回報，但在3年累計有近30%回報，表現僅次於北美股票基金。

核心累積基金的表現在中長綫而言亦都不錯，3年來累積回報達28.6%。在近半年來，同樣錄得正回報，累積回報近4%。

■滙豐強積金5年累積回報比較■

（按回報低至高排序）

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若以5年的角度來看，北美股票基金的回報表現繼續跑贏其他成分基金，累積回報達96.5%，亞太股票及中國股票基金累積回報則分別錄得52.5%。

想知更多有關MPF最新消息，請留意強積金懶人包！



責任編輯：鄭樂怡

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