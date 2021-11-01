【虛擬貨幣】Terra「雙代幣」制度究竟點運作？

比特幣上周基本上維持在60,000美元以上，周三曾經回落至低位58,208美元，一周上升1.5%，上周五報61,577美元；以太幣持續強勢，一周升9.8%，於上周五報4,359美元。繼狗狗幣後，柴犬幣（SHIB）最近在加密市場市場焦點，自今年9月中旬Coinbase將柴犬幣上架後，交易額急升，自10月以來，升幅已超過755％，成為三大交易加密貨幣。

相信大家都有聽過穩定幣，加密用戶希望在進入新鏈時獲得穩定資產的安全性，這是穩定幣的作用。上周提過會介紹ix加密貨幣指數新加入成分貨幣Terra和Polygon，今期先介紹Terra。

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Terra是由南韓Terraform Labs所創造的加密貨幣生態系統，主要提供各種與法幣掛鈎的穩定幣和跨境支付功能，是區塊鏈界的跨境電子商務平台。Terra由Do Kwon和Daniel Shin創立，在2018年1月誕生，並於2019年4月啟動主網。Terra生態系統採用「雙代幣」制度，這也是Terra最知名的兩個幣種：Luna以及UST（Luna是月亮的意思，Terra則是代表地球）。UST是一種算法穩定幣，以Luna和UST作為槓桿。算法穩定幣旨在通過自動調整穩定幣的供應量以滿足需求來維持穩定的價格。

UST是如何鑄造出來的呢，其實就是透過銷毁LUNA。UST是無需抵押品的算法穩定幣，依靠套利來穩定幣值。每當UST被鑄造時，就會有LUNA被銷毀。當UST的價值低於1美元的時候，Terra就會利用市場的供應來控制價格。換言之，即利用鑄造Luna以銷毁UST，就可以推高UST價錢，市場供應低的時候價格就會上升；相反地UST的價錢是高於1美元，他們就可以利用銷毁LUNA從而鑄造UST，可以令到價錢回落到1比1美元。

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Terra管理層有電子商務經驗，他們亦成功地推不少「落地」的應用，南韓的商戶可以收取穩定幣，短時間之內已吸引了200多萬用戶。Terra區塊鏈主網已於9月30日完成「Columbus-5」升級，正式開通IBC標準（Inter-Blockchain Communication），Terra生態的用戶可以跨鏈連接其他支援IBC標準的區塊鏈網路互相進行資產互換。目前支援IBC標準的區塊鏈網路包括Cosmos Hub（ATOM）、IRISnet（IRIS）、Osmosis（OSMO）和Crypto.com（CRO）等。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，上周五報15677點，一周升1.3%；ix比特幣指數報14643點，一周跌2.6%；ix以太幣指數報36835點，一周升5.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 15677 +1.3%（+207） ix比特幣指數 14643 -2.6%（-384） ix以太幣指數 36835 +5.7%（+2002） *截至2021年10月29日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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