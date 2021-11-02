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【品味投資】供應持續緊張　求過於供或令鑽石成最佳投資品？

個人增值 18:40 2021/11/02

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「物以罕為貴」絕對適合形容鑽石的稀有度和價格。根據英國《金融時報》今年10月的報道，全球最大鑽石開採商阿爾羅薩寶石公司（ALROSA）警告，由於礦場關閉全球鑽石供應於未來數年將出現持續緊張狀況。然而，香港及外地在鑽石和珠寶方面需求一直高企，在供過於求的情況下，未來價格有機會上升。鑽石會否有機會成為睇得、戴得兼有投資價值的商品？

未來供應少　一旦經濟復甦需求或大增

阿爾羅薩寶石公司在2018年被認定為全球鑽量最大的鑽石生產商，副總裁葉夫根尼·阿古列耶夫（Evgeny Agureev）指，隨着需求從去年的新冠疫情中反彈，阿爾羅薩的庫存已達到歷史低位。他在接受英國《金融時報》訪問時提到：「從一方面來說，這是一種具有挑戰性的局面，因為存在需求卻供應有限。但從另一方面來說，這是一種好的局面，因為市場不會出現生產過剩的問題。」另外，他亦認為中國和美國等主要市場的鑽石購買量都出現了激增，預計今年整個行業的鑽石珠寶銷售額將創下900億美元的新紀錄。

鑽石是訂婚的重要部分

諮詢公司貝恩（BAIN & COMPANY），在2020年進行了一項有關情感的調查，了解消費者如何視鑽石首飾為他們理想禮物和婚姻的關鍵要素，當中分別訪問了美國、中國和印度的消費者。中國和印度的消費者將珠寶和手錶這兩項分別排在首兩位，而美國消費者則表示，珠寶和手錶是他們最想收到的四大禮物之一。在這三個國家中，有7成受訪者認為鑽石是訂婚的重要組成部分。除此之外，有7成半至8成受訪者表示自己會在新冠肺炎疫情後投放更多資金在鑽石首飾上。

這項調查反映人們仍然對鑽石有深厚和持續的情感，因此相信鑽石在新冠肺炎疫情後面對供應減少及需求回升的情況下，價格有機會更高。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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