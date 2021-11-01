【ESG】CFA協會發表全球投資產品ESG披露準則　望有助打擊漂綠行為

特許金融分析師（CFA）協會宣布，發表首個自願性全球投資產品環境、社會及管治（ESG）披露準則，讓投資者、顧問、諮詢及分銷人員更了解市場上各類ESG投資產品，日後衡量和比較ESG投資產品將會更容易。

披露準則望有助打擊漂綠

CFA協會所發布的ESG披露準則，主要涵蓋從投資產品的投資目標、投資程序及投資者責任活動，公平展示及全面披露內裡的環境、社會及企業管治等議題。ESG披露準則適用於任何類型的投資工具、資產類別及ESG投資策略，讓投資者更容易獲得可靠全面、清晰統一的參考資訊。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）表示，儘管在可持續發展報告方面有多項公認的商業利益，但仍必須尋找杜絕漂綠行為（Greenwashing）的方法，確保公開的ESG投資產品資訊完整，讓最終投資者更容易理解和進行比較。要實現這目標，需要各界通力合作。

CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩指，要找出適用的財務報告準則和ESG相關數據向來也困難重重。因此，市場有實際需要制訂全球統一的方針，既可保障投資者，亦能就ESG事宜為投資者解決透明度問題。透過促進業界作出重要披露，推動投資產品買家以及推售數量日增的ESG基金和策略的投資業界加強溝通，ESG 披露準則將能在全球範圍，滿足上述市場需要。

責任編輯：李瑩

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