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【好去處】中環∙石板街酒店素食下午茶ｘ彩妝體驗　綫上預訂9折優惠

精明消費 18:35 2021/11/01

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賣相精緻的下午茶套餐通常以甜品、肉類或海鮮為主，不過，中環∙石板街酒店的Gradini餐廳與化妝品牌Hourglass推出素食下午茶套餐，由即日至11月30日期間供應。

套餐食物包括Beyond Beef未來植物牛肉酥盒、法式牛肝菌蛋批、腰果馬卡龍、金箔松露朱古力等，至於飲品方面，可選擇意式泡沫咖啡、Infinity無酒精雞尾酒、咖啡或茗茶。而且，顧客可另外以98元及108元加配3款甜品。

除了享用美點，套餐亦包括Hourglass化妝品試用裝，顧客可獲Vanish無瑕遮瑕液試用裝1份，及免費體驗20分鐘節日彩妝服務換領券1張（價值980元）。享用化妝服務後，可獲得Veil絲滑柔紗礦物妝前乳試用裝1支（價值港幣75元）。

顧客於官方網站預訂，可享有9折優惠，至於Sino Club會員則有8折優惠，另收原價加一服務費。

    點擊圖片放大
    +2

 

GRADINIｘHOURGLASS下午茶

  • 供應日期：10月28日至11月30日
  • 正價：298元（1位用）；528元 （2位用），加一服務費按原價計算
  • 地址：中環皇后大道中74號中環∙石板街酒店大堂 Gradini意大利餐廳
  • 訂座電話：23083088
  • 此下午茶套餐含蛋類、奶類、麥麩等製品

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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