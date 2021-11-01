【能源危機】能源荒席捲全球　凸顯能源轉型「有破無立」窘境

近2月來，能源荒席捲全球，各國政府慌了，市場狂了，電廠垮了，工廠關了，產業鏈斷了，用家愁了，民眾更是苦了。這埸環球大規模斷電斷供牽動了各個領域，對踏入冬季的歐洲尤為嚴峻。究竟能源短缺怎會突然來襲？難道是毫無徵兆？影響又會如何？怎樣去應對呢？

再生能源供應不穩 加劇能源危機



其實，今次的全球能源危機可謂事出有因，也是有迹可尋。就在2015至2020年期間，國際能源價格拾級而下，持續低位俳徊，加上新冠疫情打擊經濟活動，令石油及天然氣公司失去再投資意欲，不願維護油田開採或開展勘探，致使當市場復甦時便難以迅速相應增產滿足需求，形成供需一大缺口。



另方面，潔淨的替代能源力不從心，跟不上大時代的需要。近年全球為應對氣候變化，尤以歐洲為首大力推動綠色能源，以削減對環境造成極大污染的碳排放，因而傳統能源煤礦生產遭到壓制。可是，德國反核政策限制了境內核電發展，而太陽能、風電和水電供應卻極不穩定。近年歐洲和南美等地異常天氣，導致霧霾及旱災頻繁，削弱了綠能供給，難以擺脫對傳統能源的依賴，但煤碳產力恢復需時卻激化了今次的危機。

【全球能源危機 商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位：按此】

斷電停產生產鏈趨混亂 冬季供電供暖成難題



除了市場及氣候影響外，近年地緣政治也成了危機的推手之一。俄羅斯無疑是天然氣生產大國，佔歐洲天然氣供應高達4成，因而也成為與歐洲博弈的王牌，無論是車臣問題，還是克里米亞或烏克蘭，甚至北溪2號輸氣管等，俄國控制着天然氣供給，每每變成討價還價，迫使歐洲就範的手中利器。此外，歐洲近年戰略燃氣庫存不足，對油氣價格飆升亦起了推波助瀾的作用。



無可否認，這一波能源危機已響起警號，不論是開發中國家，抑或是已發展國家均受波及。我們身處香港，至今尚且感受不深，但亞洲生產中心的中國和印度，大規模斷電停產，令原本已搖搖欲墜的生產鏈更為混亂。另一邊廂的歐洲能源供應同樣緊張，價格飛漲，不但推升通脹壓力，增加民眾開支負擔，同時亦會影響經濟復甦步伐。況且位處北半球的歐洲，現正瀕臨嚴寒冬季，能否確保供電供暖也變成大難題。

【批能源轉型進度太慢 IEA促再生能源投資增兩倍解氣候危機：按此】

傳統能源價格飆升 歐洲供應商或掀倒閉潮



電力與天然氣價格大漲，令歐洲能源供應商掀起一波倒閉潮。英國業界警告，除非政府放寬電力限價，允許業者反映成本，否則英國能源市場恐面臨「大屠殺」慘況，單是11月便可能有至少20家供應商倒閉。畢竟，電企無法任意將成本轉嫁消費者，自9月初以來，英國已有12家能源公司被迫關門。至於海峽對岸的法國，境內電力供應雖以核能為主，亦難以獨善其身，政府近日對低收入家庭再加碼發放能源補助金，並將凍結明年電價，可見形勢相當嚴峻。

減碳須付成本代價 能源轉型欲速不達



事實上，今次能源危機曝露了能源轉型體系的脆弱性，凸顯「有破而無立」的窘境。各國政府在炭中和急於求成，一方面大力壓縮傳統煤電，甚至一刀切強行取締；另方面雖大灑金錢扶助綠能發電，可是卻欲速不達，政策混亂，未能有效協調開發各種潔淨能源，互通電網以致互補區域差距。



我們須警醒的是，歐洲嚴寒冬季，再生能源例如風力及水力發電等受到制約，或迫使部分國家重投傳統能源懷抱。不過，這波能源危機雖令愈來愈多人切身意識到減碳排須付出的成本代價，亦會對短期民生產生巨大影響。可是，環球能源轉向綠色電力無疑是未來出路，是難以逆轉的大方向。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。