【投資入門】讀財務報表保障個人投資　教你分辨核數師4類意見

上市公司需要發表財務報表，向投資者滙報期內的業務和財務。在閱讀上市公司的財務報表時，投資者有需要閱讀核數師意見，以保障自己的權益。

【碎股可以市價出售嗎？ 買賣碎股3大注意事項：按此】

核數師的四類意見

核數師的意見是指獨立而合資格的會計師對公司財務報表上的資料是否存在因舞弊或錯誤而造成重大錯報作出的結論。核數師的意見有四類：無保留意見、保留意見、否定意見和無法表示意見。

無保留意見：核數師認為財務報表上的資料不存在重大錯報。核數師可能會附加一段「注意事項」的段落，說明財務報表上值得投資者關注的重要事項。

保留意見：核數師在無保留意見上作出一個或多個的例外情況，可能代表核數師沒有足夠的證據對財務報表上一個或多個特定事項的資料作出結論，或財務報表上一個或多個特定事項的資料存在重大錯報。此類例外情況只限於特定的帳目結餘、交易或披露。

【點睇移動平均綫？ 教你搵支持位阻力位：按此】

否定意見：如果核數師持否定意見，則其認為財務報表上的資料存在重大而廣泛的錯報，損害了整份財務報表的可靠性。

無法表示意見：如果核數師的結論是無法表示意見，則是指其無法對有關財務報表得出結論，因為其無法獲得足夠的證據，證明財務報表上相關事項的資料是否存在重大而廣泛的錯報。

如果核數師發出否定意見或無法表示意見，投資者在考慮投資該公司時，就要特別留神。

根據上市條例，如上市公司發布初步年度業績公告時，其核數師已經或表示將會就上市公司的財務報表發出否定意見或無法表示意見，上市公司的股票就會被停牌，直至上市公司解決導致該結論的有關問題。若果否定意見或無法表示意見僅與上市公司的持續經營有關，或者上市公司在發布初步業績公告前已經解決了導致否定意見或無法表示意見的問題，上市公司的股票則不會被停牌。