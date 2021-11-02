【消費優惠】雙11優惠：Dyson指定產品低至73折　萬寧網店精選產品$11

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Dyson：雙11優惠 低至73折

由即日起至11月21日，Dyson推出11.11年度購物節，無綫吸塵機及空氣清新機都有優惠，指定產品低至73折。

另外，由即日起至12月31日，以滙豐信用卡於Dyson網上商店購買指定貨品達指定金額，即可享折扣優惠。簽帳滿3,000至5,299元，並輸入優惠代碼「HSBC300」，即減300元；簽帳滿5,300元，並輸入優惠代碼「HSBC600」，即減600元。此優惠只適用於購買指定產品。

滙豐信用卡持卡人可享另一個優惠，購買Dyson Pure Hot+Cool Link三合一風扇暖風空氣清新機HP03（銀白色），並輸入優惠代碼「HSBCHP03」，只需4,032元。

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網店

2. 萬寧網店：11.11豐收祭 精選產品$11

由即日起至11月10日，萬寧網店舉行11.11豐收祭，推出多重優惠，包括一日一賞店、精選產品11元、多款網店限定出位價、免費贈品大放送及11.11 BB慶典優惠。

另外，由即日起至11月9日晚上11時59分，買滿599元，並輸入優惠碼「SALE50」，即減50元；買滿999元，輸入優惠碼「SALE100」，即減100元。優惠碼數量有限，用完即止。此優惠碼只適萬寧網店之會員使用（不適用於以訪客身份結帳），每位會員最多可使用該優惠碼3次。每張訂單只能使用1個優惠碼。

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優惠詳情

3. 奇華餅家：臘腸或膶腸8折

由即日起至11月7日，奇華餅家門市與網店同步推出優惠，購買任何切肉臘腸或鮮鴨膶腸，即可享8折優惠。

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奇華切肉臘腸／禮券

（十條裝）優惠價：158.4元（原價198元）

（四條裝）優惠價：65.6元（原價82元）

奇華鮮鴨膶腸／禮券

（八條裝）優惠價：174.4元（原價218元）

（四條裝）優惠價：92元（原價115元）

網店／門市

撰文：hket小編

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