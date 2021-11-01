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【外滙前瞻】本周多國議息　料滙市波動惟欠方向

外匯、商品、債券 17:18 2021/11/01

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本周三美國聯儲局將會議息，市場普遍相信屆時會宣布縮減購債。外界早前預計美國將於2022年年底才加息，不過美國未來1年通脹預期升至13年以來新高，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，按照現時美元利率期貨價格變化顯示，市場估計明年12月加息機會率有九成，值得留意是否會提前加息。

溫灼培預計，美聯儲會先減買債，待未來有其他數字公布再決定加息時間，不會提前在議會上宣布加息。而本周雖然有澳、英、美央行相繼議息，不過歐央行行長拉加德曾表示未能滿足加息條件，因此市場預期距離歐央行加息日子仍有一段時間，可能明年底才會加息。料本周會波動美元但不會滙市有太大影響。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在93.20，阻力位在94.56。

另外英倫銀行將於本周四議息，市場關注議息結果，預期有機會會加息。英國9月房屋貸款核准數由74.5萬份下跌至72.6萬份，優於預期的71萬份，而市場焦點放在10月份英國全國房價。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周英鎊兌美元持續橫行，支持位在1.3600，阻力位在1.3850。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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