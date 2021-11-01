【5000元消費券】次輪登記消費券市民　今日可獲派第二期消費券

政府今日（1日）經4間儲值支付工具營辦商，向約81萬名在9月1日獲發第一期消費券的合資格市民發放第二期消費券，市民今日內會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

選擇透過支付寶香港、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK收取消費券的市民，其消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，第二期消費券金額為3,000元，有效期為3個月，即與第一期2,000元消費券同於明年1月31日到期，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

【政府延長八達通領取消費券限期 最遲可於明年9月30日前領取：按此】

另外，若選擇以八達通收取消費券，市民需到指定地點或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券，詳細領取方法可參考此文章。而有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併，若有關付款屬消費券適用範圍的項目，會被自動計入「合資格消費」總額，即已自動使用消費券。而第二期消費券金額為2,000元，當「合資格消費」總額在第一期消費券發放後的4至7個月內達到4,000元，第三期1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。

此外，在10月1日獲發放第一期消費券的市民，將於12月1日獲發放第二期消費券。

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責任編輯：曹佩鈞

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