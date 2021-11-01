  • 26°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】次輪登記消費券市民　今日可獲派第二期消費券

精明消費 11:30 2021/11/01

分享：

政府今日（1日）經4間儲值支付工具營辦商，向約81萬名在9月1日獲發第一期消費券的合資格市民發放第二期消費券，市民今日內會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

選擇透過支付寶香港、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK收取消費券的市民，其消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，第二期消費券金額為3,000元，有效期為3個月，即與第一期2,000元消費券同於明年1月31日到期，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

【政府延長八達通領取消費券限期 最遲可於明年9月30日前領取：按此

另外，若選擇以八達通收取消費券，市民需到指定地點或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券，詳細領取方法可參考此文章。而有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併，若有關付款屬消費券適用範圍的項目，會被自動計入「合資格消費」總額，即已自動使用消費券。而第二期消費券金額為2,000元，當「合資格消費」總額在第一期消費券發放後的4至7個月內達到4,000元，第三期1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。

此外，在10月1日獲發放第一期消費券的市民，將於12月1日獲發放第二期消費券。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
2021/10/27
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【5000元消費券】政府延長八達通領取消費券限期　最遲可於明年9月30日前領取
2021/10/26
【5000元消費券】政府延長八達通領取消費券限期　最遲可於明年9月30日前領取
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
2021/10/25
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
2021/10/22
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月21日）
2021/10/21
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月21日）
經濟 電子消費券 微信支付 支付寶 八達通

下一篇文章

【消費優惠】莎莎Mega Sale激減優惠　護膚美妝產品低至17折　專櫃產品低至半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【好去處】一連9日美食嘉年華明天開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場
【好去處】一連9日美食嘉年華明天開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場
【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元
【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月29日）
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月29日）
【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽　仲有鬼屋玩！
【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽　仲有鬼屋玩！
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月27日）
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡