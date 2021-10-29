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IT專才月入逾8萬　如何善用財富平衡3方面需要？

個人增值 18:28 2021/10/29

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月入逾8萬、擁500萬現金的IT專才，點樣善用財富，平衡退休規劃、教育基金及父母開支3方面需要？周末就係hallween啦，諗去邊度未？睇吓呢個懶人包啱唔啱你！雖然10月未完，積金評級預計強積金回報料反彈回升，邊隻基金表現較好？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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2. 【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月29日）

周末就係hallween啦，諗去邊度未？睇吓呢個懶人包啱唔啱你！

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雖然10月未完，積金評級預計強積金回報料反彈回升，邊隻基金表現較好？

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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