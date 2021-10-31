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【ESG】可再生能源就業急增　中國相關就業比例冠全球

ESG社會 13:00 2021/10/31

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【ESG】可再生能源就業急增　中國相關就業比例冠全球

根據國際可再生能源署（IRENA）與國際勞工組織（ILO）最新聯合發表的《可再生能源與就業：2021年度回顧》顯示，2020年全球可再生能源就業人數達到1,200萬人，比2019年的1,150萬人增長50萬人。

【蓋茨免費開放暢銷書予全球大學生下載 望年輕人關注氣候變化問題：按此

中國相關就業比例 冠全球

中國是2020年可再生能源的就業比例最高的國家，佔39%；其次是巴西、印度、美國和歐盟。其他國家也正在發展可再生能源領域，創造新就業機會，包括越南、馬來西亞、哥倫比亞、尼日利亞、多哥和南非等。

IRENA總幹事Francesco La Camera表示，第26屆聯合國氣候變化大會臨近，各國政府須提高其減排目標以實現零排放。而可再生能源能夠創造就業，幫助實現氣候目標。ILO總幹事Guy Ryder稱，可再生能源創造工作機會，環境可持續性和創造就業之間，兩者可以並進。

【CFA協會：全球逾1.15萬人報讀ESG投資證書課程：按此

實現可再生能源的就業機會，需要各個政策配合，除了部署、扶持和整合政策，還需克服經濟結構性的轉變，如城鄉人口結構、產業結構，並盡量降低轉型期間工作機會減少，以及新增就業機會之間的平衡。

IRENA和ILO發現能源轉型所帶來的就業機會將大於失業機會，根據一項國際勞工組織的2030年全球可持續遠景預測，全球將新增約2,400至2,500萬的工作機會，遠超過600至700萬個失業機會；約500萬個失業工人能夠找到同範疇的新工作。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：可再生能源就業急增 政策扶持+配合轉型

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欄名 : 綠色投資

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