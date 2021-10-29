【三星手機】三星摺機贏九成市場　Mirror助攻浩浩蕩蕩迎來摺機新世紀（有片）

蘋果公司於美股收市後公佈上季業績，出乎意料遜於市場預期。蘋果CEO庫克也向投資者坦白，指因為供應鏈樽頸的問題，影響期內多款產品供應，令公司蒙受60億美元的損失。

手機供應鏈樽頸拖累蘋果出貨

供應鏈樽頸問題也衝擊了蘋果上季開賣的iPhone 13系列，儘管入門版的供應尚算充裕，但高端版Pro系列的兩款型號仍然一機難求，在官網訂購兩機的入門版都要到12月才獲送貨。

至於另一人氣產品iPad mini也要等到11月底才有貨。這可算是近年罕見的缺貨潮。

受消息影響，蘋果股價在收市後曾倒跌逾4%，最終跌3.66%。

三星業績亮麗 Mirror助功吸新客

（下滑至文末，重溫MIRROR X SAMSUNG「Unfold An Era」廣告完整版）

另邊廂，蘋果對手三星電子，其業績也表現亮眼，主要多得半導體業務的強頸增長帶動，至於手機業務方面則受惠於單價較高的摺芒手機熱賣，不過也同樣面對零部件短缺的難題。這相信短期內難以解決。所以，儘管大家在香港常常看到MIRROR代言的三星摺芒機的巴士及地鐵廣告，也未必有貨可以供應了。

由MIRROR代言的三星兩款摺芒手機，成功吸引了市場的注意力。在商業市場，講的是業績。雖然三星沒有公佈兩部摺機在香港的銷情，但薑餅人從中環的Pop-up store排隊買機的人數可見，今次三星香港大手筆找MIRROR代言，也成功俘虜了一批新用家。

摺芒手機市場 九成來自三星

早前不少三星忠實用家仍然對公司取消了以手寫筆為賣點的Note系列感到不滿，但事實上在手機用家也嚮往新的設計，相信摺芒手機仍然可吸納新的手機用戶。

有手機研究機構推算，今年全球估計售出約900萬部摺芒手機中，有近九成均是來自三星，銷量較去年急增三倍，而該機構更預期明年摺芒手機的銷量會較今年再增10倍，三星仍以七成半市佔領導群雄。

事實上，三星於周四公佈的季度業績中，也發表了對摺芒手機前景的正面評論。由於三星調低了兩款摺芒機的售價，即Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，特別是後者更較部分旗艦手機便宜，直接刺激了換機需求，令這兩款手機的銷售反應較預期好。

摺機一個月總銷量勝兩年

雖然三星並沒有公佈正式的銷售數據，但薑餅人從美國三星的數字證實這兩款新機的確很受歡迎。

在三星兩部新摺芒機於九月推出後一個月的總銷量，相當於三星摺芒機過去兩年的總銷量。

當然，過去兩年三星合共在美國售出的摺芒手機也只約為100萬部。以全球計，今年上半年三星則已售出230萬部摺芒機，預估全年賣出逾500萬部摺芒機。

《彭博社》報導，三星今年推出兩款摺疊新機，其中較平價的Z Flip3在南韓售出1百萬台，銷售速度是近兩年來最快。三星預估摺疊手機的銷量會在2021增長好幾倍，並且在明年持續攀升，而公司行動通訊事業部認為，三星已經成功帶動並引領摺疊手機在市場上主流化。

當然，對整體手機市場而言，不足1000萬部的手機型號都算是十分小眾，但對三星來說，今年的兩大摺芒手機產品，都針對性作出了提升，例如設計更時尚以及支援防水功能，則是要將摺機帶進大眾化市場的第一步，隨著Google推出Android 12L版本專攻平板及摺芒手機，這也預示著摺疊手機的時代將要降臨。

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