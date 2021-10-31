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【健康增值】秋冬最啱打邊爐！中醫建議按體質揀湯底

個人增值 15:00 2021/10/31

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近日天氣明顯轉涼，香港人喜愛的火鍋亦陸續登場。不過中醫師說火鍋進食過量，容易增加身體濕熱或引起虛熱上火，故提議大家可根據個人體質選擇火鍋材料及湯底，便可以食得健康。

【秋冬長跑旺季易運動創傷　跑傷復康必然要練力嗎？：按此

麻辣火鍋易生口瘡

有些人打邊爐後會出現生暗瘡或口瘡情況，何醫師解釋因吃火鍋本身就容易令身體傷陰，而且現在流行麻辣火鍋，常吃辛溫香料會更容易出現陰虛上火的失衡狀態，便有喉嚨乾、生口瘡、大便不暢等問題。

她更建議患有皮膚病或濕疹者宜少食火鍋，因可能會增加體內的濕熱，令濕疹更加嚴重。如有玫瑰痤瘡者吃麻辣火鍋，會令面部毛細血管擴張，令皮膚問題更加嚴重。至於容易皮膚敏感或出現蕁麻疹的人士也要注意，因很多時有不同的材料（食物致敏原）添加在同一個湯底，可能會增加皮膚敏感的風險。

■按體質選擇湯底■

    點擊圖片放大

宜選健脾及性涼食材

在選擇火鍋食材上，不少人都喜愛選擇肥牛及內臟，何醫師指在中醫角度看，這些食材都是較難消化，容易生痰生濕。如果進食太多這類高脂肪或高膽固醇的食物，令脾胃功能不足，消化不良，導致產生痰濕。除了容易發胖及膽固醇高以外，皮膚會容易出油、多汗而黏、精神導致困倦、經常嗜睡和大便溏瀉。

想食得健康，何醫師建議大家可先吃有飽腹感的蔬菜，隨後才吃肉類，可以減少吸收火鍋中的油份。而且可選有健脾作用的食材，如新鮮淮山、秋葵、蓮藕，簡單的白灼一下，保留食物中的黏性蛋白，可以幫助降低血脂及膽固醇，也有助保護胃部黏膜。

另外，亦可選擇一些性涼的菜，以平衡火鍋的熱性，十字花科的蔬菜就很合適，如羽衣甘藍、菠菜、大白菜、西蘭花等等，這些都是超級食物，蘊含豐富的營養素，以及高度抗氧化，較為健康。

 

（節錄）

【原文：打邊爐易濕熱上火 中醫教按體質選火鍋食材湯底

作者：招美寶

責任編輯：周美好

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欄名 : 知多啲

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