【職場機遇】英國職位空缺創新高　8成企業擬增招聘

▲ 職位空缺創新高 英國8成企業擬增招聘

英國多個行業包括運輸、酒店和護理等，自脫歐加上新冠疫情出現人手嚴重短缺問題。有調查顯示，大多數英國僱主計劃在未來12個月內招聘員工，數字創近8年新高。



根據官方數據，英國7月至9月的職位空缺達到110萬個，為2001年有紀錄以來的最高水平，當地的員工空缺數量，已威脅到英國經濟從疫情復甦過來。

招聘公司Hays對英國22,700名僱主和專業人士進行調查，發現80%的企業計劃在未來12個月內招聘更多的員工。當中以蘇格蘭和威爾斯的招聘意向尤為高，有88%的僱主計劃年內招聘員工，其次是英格蘭東部的87%和倫敦的85%。



為了解決短缺問題，44%的受訪僱主表示聘請了臨時工或合約工填補空缺。22%的僱主增加了行銷支出以吸引人才，21%招募了學徒，20%則將現有員工重新培訓到新崗位上。



逾半專業人士 擬職位變動



Hays愛爾蘭董事總經理Simon Winfield表示，由於經濟快速反彈、現有技能短缺，僱主尋找專業人才的難度將進一步加大，當中以技術、建築、工程以及行銷行業的情況最嚴重。



英國國家統計局最近的報告顯示，每4間面臨招聘挑戰的公司中，就有1間表示歐盟的申請人數有所減少。因此，商界領袖呼籲政府擴大簽證制度，允許僱主從海外聘用更多員工，作為短期的解決辦法。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）



【原文：英運輸護理業缺人 威脅疫後經濟復甦（收費文章）】

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