【退休規劃】籌謀退休年金是否好選擇？　移民會否影響收取年金？

從事教育工作的52歲李先生，因工作性質的關係，退休年齡是定於60歲。惟他除了強積金外，並沒有其他的退休財務安排。李先生未婚，也沒有兒女，故希望在還有工作的這數年內，為自己將來的退休作好安排。

李先生之前了解過一些年金計劃，十分喜歡退休後仍然可以每年有收入的這個概念，感覺有保障，所以年金計劃也是他考慮的其中一個方案，但年金計劃有一個結構上的因素令他感覺不舒服。絕大部分年金計劃都是把在職時於計劃內所累積及增長的資金轉為年金現金流。

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另一個角度來說，李先生需要放棄辛苦儲蓄及增長下來的資產，才可以和保險公司交換年金現金流。李先生心底裏的願望是魚與熊掌兩者兼得。加上，李先生是「月光族」，每個月都是花光所有薪金沒半點留下來的。故此之前朋友建議他買樓收租，對他來說是不可能，他根本拿不出首期，現在才開始儲首期也趕不及退休。年金計劃可迫使他儲錢，不再做「月光族」，不再把全部辛苦賺來的血汗錢花費在不必要的購物飲食及娛樂上。

計劃保障直至100歲

明白了李先生的需要及關注後，筆者替他挑選了一份由台灣資金的金融機構所提供的計劃讓他考慮。這份計劃供款期五年，筆者建議李先生每年供款20萬元，即每月16,666元。以李生的收入來說，這個供款數目絕對可以負擔得來，同時也可讓他減少花費於不必要的購物和飲食上。五年供款期完成後，不再需要作任何的處理，直到退休時，即八年後，計劃開始每年提供67,789元的現金流直至100歲。

移民不影響收取年金

與此同時，他的那筆「本金」並不會像年金計劃那樣被保險公司「沒收」。若果收取那份每年67,789元的年金現金流，同時讓那「本金」於計劃內滾存的情況下，李先生100歲時，還有退保價值總額1,836,099元。換言之，李先生除了每年收錢外，他的本金也累積至1,836,099元，屬於他並沒有被「沒收」。這個安排相信可以滿足李先生的兩個願望。而整個項目，總共回報是4,683,237元，即468%，筆者相信李先生應該會滿意。

除此之外，李先生也萌生移民英國的打算，故擔心在英國難以處理及收取年金。其實若果他日終於移民了去英國，只要提供海外戶口資料給保險公司，保險公司則會豁免手續費的情況下，滙款到李先生指定的海外銀行戶口。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：百萬買年金 退休可安心（收費文章）】

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