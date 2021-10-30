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【好去處】必睇萌爆水獺餵食show　黑冕鶴白鵜鶘水獺進駐動植物公園

精明消費 10:00 2021/10/30

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逾百年歷史以上的「古迹」在香港已經買少見少，其中坐落於中環半山的「兵頭花園」香港動植物公園就是當中的佼佼者，承載着不少港人珍貴的集體回憶。原來動植物公園今年已屆150周年，除了長駐園內的一班可愛動物及植物外，公園最近更特意引入水獺、黑冕鶴及白鵜鶘3種全新動物，並為美洲紅鸛及婆羅州猩猩換新居，相信會是疫情下親子活動的一大熱門地。

【海洋公園新推家森親子營 3,490元見樹懶／公園紮營玩2日1夜：按此

早於1871年落成及開放的動植物公園，佔地達5.6公頃，既是香港最早建立的公園外，更是這城鮮有的大型「市中森」。雖然香港相繼有不同主題公園落成，但擁有150年歷史的動植物公園，就承載着一班60、70後港人的集體回憶，可能是那些年學校秋季旅行的必到點，又或是情侶約會的熱門地，陪伴着大家成長。

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一系列在石屎森林中難得一見的動物及植物，當然是公園主打的觀賞項目。而為慶祝今年150歲生日，除原有的逾50多種雀鳥、哺乳類及爬行類動物外，園方特意從海洋公園及香港公園引入3種從未飼養過的動物，包括有爆萌的水獺「白子」、有非洲最亮麗鳥兒之稱的黑冕鶴Ben及Kurt，以及園內身形最大的白鵜鶘德德，全部也非常可愛及珍貴。

新增兒童體感遊戲

除了新駐場的動物外，家長更可帶小朋友到公園內的教育及展覽中心參觀，裏面陳列了曾經是鎮園之寶的美洲虎小花、丹頂鶴、穿山甲及鱷魚的標本，更設有兒童圖書閣、多媒體遊戲區，以及3個全新親子體感遊戲，包括飼養員餵飼、飛翔及動作遊戲，透過有趣的互動體驗，讓小朋友增加對動物的認識及保育意識，非常有意義。

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黑冕鶴Ben、Kurt

黑冕鶴有非洲最亮麗鳥兒的美譽，去年12月抵園，同樣是由海洋公園轉贈。當黑冕鶴開心時，頭頂羽毛就會豎起，並會與用伴起舞及發出honk叫聲。
餵食時間：9am、1:30pm

白鵜鶘德德

由香港公園遷移過來的雄性白鵜鶘德德，是園內身形最大的動物，重量達70kg。牠非常百厭，喜歡在吃飽飽後立即沖涼，是園內必睇的珍貴雀鳥之一。

水獺白子

來自日本的水獺白子是海洋公園轉贈園區的，剛於8月抵埗。牠最愛吃羅非魚及淡水蝦，護理員每日會進內餵食3次，每節約10分鐘，遊客可親眼看到牠跳跳紮開餐的一面。
餵食時間：8:15am、11:15am、3:15pm

香港動植物公園

地址：中環雅賓利道
開放時間：

  • 噴水池平台花園5am-10pm
  • 溫室/教育及展覽中心9am-4:30pm
  • 哺乳類動物區8am-5pm、其他6am-7pm

入場費：免費

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

作者：黃依情
責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園

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欄名 : 消費錦囊

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