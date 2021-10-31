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【好去處】Pier 1929 X 香港航空Fly-teacation下午茶　憑券參加抽獎贏大阪北海道來回機票

精明消費 10:00 2021/10/31

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位於灣仔碼頭的Pier 1929最近聯乘香港航空，於11月1日至12月17日期間推出全新旅行主題的Fly-teacation下午茶（$698/兩位用、另加一）。多款精緻美食結合不同國家的招牌名物，包括NRT東京富士山柚子芝士蛋糕、TPE台灣珍珠奶茶慕絲杯、ICN韓國甜甜棉花糖酒等。另有其他鹹甜美點同時供應。身在香港，都可以體驗異國風情。

過往下午茶多以傳統3層架奉客，這次會一反傳統，特別為航空迷及期待復飛的客人精心設計，以機上存放乘客膳食的專用餐箱來盛載多款鹹甜美點，更會用上香港航空的餐具及托盤等。

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享用完下午茶後，更可免費獲贈香港航空精美商務客艙下午茶餐具禮盒兩份（價值$238），包括有茶杯連底碟、小方碟、鹽及胡椒瓶等，雖然以上餐具曾在機艙上使用過，但經過消毒及清潔後賦予了全新意義，必能讓旅客勾起昔日旅行的美好回憶。

憑下午茶的單據更可參加抽獎遊戲，有機會免費獲贈由香港航空送出的香港往返大阪（關西）或北海道（札幌）經濟客艙來回機票各兩張（名額兩個）。詳情可留意Pier 1929 Facebook專頁。

Fly-teacation下午茶
地址：灣仔渡輪碼頭2樓

若想知香港有咩好地方，請留意好去處懶人包

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：香港航空 X Pier 1929推Fly-teacation下午茶 有機會贏大阪北海道來回機票（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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