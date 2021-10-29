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【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元

精明消費 19:07 2021/10/29

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雙11節慶又到！淘寶天貓雙11每年都吸引數以億計的消費者消費，成交額屢創新高。今年天貓繼續升級，除了將會有超過1,400萬件折扣貨品，優惠也同樣多。滿額扣減優惠、搶紅包、派優惠券當然不少得，今年提早由11月1日至11月5日在天貓香港上購物，更有買滿1,000元或500元即贈送滿返套券優惠，讓消費者於雙11當日購物時可享額外折扣！

【天貓雙11全球狂歡季正式啟動　29萬個品牌參與　逾1,400萬件折扣商品：按此

天貓香港會繼續推出一連串僅限香港消費者的優惠，包括用1元優惠價買50元至300元不等的優惠券、買滿1,000港元即送同等1,000元優惠券，且可於雙11當日使用、買滿400港元即減80元等。而淘寶優惠則有包括每日11時派發111元購物紅包、買滿399元人民幣減40元人民幣、跨境段包郵到香港、跨店消費優惠等。想趁雙11買至抵筍貨，記得儘早留意優惠！

■淘寶天貓雙11優惠詳情■

【天貓雙11全球狂歡季優惠升級　今年跨店消費每滿200元人民幣減30元：按此

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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