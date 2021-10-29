  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】鑽石認證基本知識　GIA鑑定證書和4C標準

精明消費 19:30 2021/10/29

分享：

距離聖誕節尚有一個多月，這個浪漫的節日最適合製造驚喜給對方，鑽石更是高貴和保值之選，但如何挑選優質且具價值的鑽石呢？ 專家先教大家以下基本鑽石認證知識，不妨參考一下！

從事了珠寶行業四十多年的吳老闆表示，挑選鑽石要注意鑽石是否有提供GIA 鑑定證書，以及4C標準原素。另外，由於鑽石形狀細小，單從肉眼是難以分辨出鑽石的價值，吳老闆表示可以利用不同儀器更仔細觀察鑽石的切面和手工，同時會留意到鑽石隱藏的編號。

GIA 鑑定證書

要判斷何謂一粒珍貴有價值的鑽石，GIA證書便能認證鑽石的級數，在證書中列名4C 標準評估及鑽石淨度特徵標繪圖和鑽石比例圖示。鑽石能夠提供鑑定證書，保證它的價值，自然買得開心和放心。

4C標準以介定鑽石級別

在鑽石界別中，4C 標準評估可以分析鑽石的級別，分別有克拉重量（Carat Weight ）、顏色（Color Grade）、淨度（Clarity Grade）、切工（Cut Grade）。這4C要一同衡量才能鑑定鑽石的級數，不能單靠克拉重量作計算。在克拉重量方面，1 克拉等于 200 毫克，鑽石克數愈大愈稀有，絕對吸引別人的目光。而淨度包括無瑕級（FL）、內無瑕級（IF）、極輕微內含級（VVS）、輕微內含級（VS）、微內含級（SI）和內含級（I）六個級別，每個人都可根據自己的喜好和預算選擇，淨度愈高愈晶瑩剔透。

鑽石的顏色中，可以分為D至Z共23個級別，而D（無色）的價值是最高，E和F的顏色都近乎無色，那微小的顏色變化只有專家可以觀察得到。另外，GIA 鑑定證書亦包括了鑽石的切工等級，切割是否優秀是會影響每一顆鑽石與光線互動的折射表現，愈閃爍代表該鑽石切工精緻。證書會分有5個等級，包括極優 （Excellent） 、優良 （Very Good）、良好 （Good） 、尚可 （Fair） 和不良 （Poor），若鑽石證書顯示為極優 （Excellent） ，表現鑽石的打磨和切工是完美的。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】日本威士忌　6年翻三倍一枝賺20多萬！ 「輕井澤 黑命之水45年1967」
今日
【品味投資】日本威士忌　6年翻三倍一枝賺20多萬！ 「輕井澤 黑命之水45年1967」
【CHANEL限購】一年只可買一個經典款　投資CHANEL手袋選這5款最保值？
2021/10/26
【CHANEL限購】一年只可買一個經典款　投資CHANEL手袋選這5款最保值？
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
2021/10/23
【品味投資】勞力士金錶成潮流指標　專家教買舊裝停產金錶　入門價只需10多萬
勞力士Explorer系列投資攻略
2021/05/01
勞力士Explorer系列投資攻略
買名牌手袋都係投資？　去年手袋投資價格漲幅跑贏珠寶及汽車
2021/03/29
買名牌手袋都係投資？　去年手袋投資價格漲幅跑贏珠寶及汽車
珠寶

下一篇文章

【雙11】淘寶天貓雙11激減優惠　滿1000元送1000優惠券／滿400元減80元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【Staycation】香港10大酒店排名　半島3甲不入　冠軍酒店獲近滿分！
【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽　仲有鬼屋玩！
【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽　仲有鬼屋玩！
【消費優惠】麥當勞App買麥炸雞套餐送MIRROR「鏡仔卡」
【消費優惠】麥當勞App買麥炸雞套餐送MIRROR「鏡仔卡」
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【萬聖節2021】灣仔海濱巨型南瓜出沒注意！ 預先登記免費入場打卡
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月29日）
【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月29日）
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元
【消費優惠】UNIQLO一連兩周秋日限定優惠　衛衣／運動長褲低至129元