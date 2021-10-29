【品味投資】鑽石認證基本知識　GIA鑑定證書和4C標準

距離聖誕節尚有一個多月，這個浪漫的節日最適合製造驚喜給對方，鑽石更是高貴和保值之選，但如何挑選優質且具價值的鑽石呢？ 專家先教大家以下基本鑽石認證知識，不妨參考一下！

從事了珠寶行業四十多年的吳老闆表示，挑選鑽石要注意鑽石是否有提供GIA 鑑定證書，以及4C標準原素。另外，由於鑽石形狀細小，單從肉眼是難以分辨出鑽石的價值，吳老闆表示可以利用不同儀器更仔細觀察鑽石的切面和手工，同時會留意到鑽石隱藏的編號。

GIA 鑑定證書



要判斷何謂一粒珍貴有價值的鑽石，GIA證書便能認證鑽石的級數，在證書中列名4C 標準評估及鑽石淨度特徵標繪圖和鑽石比例圖示。鑽石能夠提供鑑定證書，保證它的價值，自然買得開心和放心。

4C標準以介定鑽石級別



在鑽石界別中，4C 標準評估可以分析鑽石的級別，分別有克拉重量（Carat Weight ）、顏色（Color Grade）、淨度（Clarity Grade）、切工（Cut Grade）。這4C要一同衡量才能鑑定鑽石的級數，不能單靠克拉重量作計算。在克拉重量方面，1 克拉等于 200 毫克，鑽石克數愈大愈稀有，絕對吸引別人的目光。而淨度包括無瑕級（FL）、內無瑕級（IF）、極輕微內含級（VVS）、輕微內含級（VS）、微內含級（SI）和內含級（I）六個級別，每個人都可根據自己的喜好和預算選擇，淨度愈高愈晶瑩剔透。

鑽石的顏色中，可以分為D至Z共23個級別，而D（無色）的價值是最高，E和F的顏色都近乎無色，那微小的顏色變化只有專家可以觀察得到。另外，GIA 鑑定證書亦包括了鑽石的切工等級，切割是否優秀是會影響每一顆鑽石與光線互動的折射表現，愈閃爍代表該鑽石切工精緻。證書會分有5個等級，包括極優 （Excellent） 、優良 （Very Good）、良好 （Good） 、尚可 （Fair） 和不良 （Poor），若鑽石證書顯示為極優 （Excellent） ，表現鑽石的打磨和切工是完美的。

責任編輯：區祖飛

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