【萬聖節2021】山頂凌霄閣推「萬聖嘩鬼狂呼慶典」　以萬聖節裝扮免費入摩天台428

又到一年一度的萬聖節，山頂凌霄閣特別於萬聖節期間舉行「萬聖嘩鬼狂呼慶典」，包括特色工作坊及精彩活動，付費萬聖節活動更已售罄。不過，在萬聖節當日仍有不少活動可以參加。如果市民以萬聖節裝扮到訪凌霄閣摩天台428，即可免費入場！

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萬聖節裝扮 免費入凌霄閣摩天台

在10月30至31日，早上8時到晚上9時（最後入場8時30分）前往山頂凌霄閣摩天台428。市民以最少兩樣萬聖節裝扮，當中包括萬聖節主題帽飾或化妝及服飾，即可前往山頂凌霄閣客戶服務中心換領摩天台428入場門票一張（不連飲品）。

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另外，山頂凌霄閣在萬聖節當日聯乘「香港青年大使計劃」 舉辦特色工作坊及精彩活動，當中包括DIY南瓜燈工作坊、和諧粉彩工作坊、香港「鬼」蹟故事分享等，費用全免！有興趣的話，可以在10月31日（下午2時30分至晚上8時30分）前往參加活動！

想知道更多萬聖節活動，請留意萬聖節2021懶人包！

責任編輯：曹佩鈞

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