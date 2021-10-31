【理財Star Talk】投資30萬開食材店　做生招牌直播教煮食　孫慧雪：自己是工作狂

新冠肺炎爆發一年多，很多香港人已習慣入廚，更成為家中廚神。港媽之一的孫慧雪亦不時下廚，她認為回家煮飯已是疫情下的新常態，最近便在將軍澳開設食材店--COOKiDEA，開張只有一個多月已人氣爆燈，她更計劃開分店疏通人流。孫慧雪同時要湊仔、拍劇、做KOL，時間被排得密密麻麻，她笑言：「自己是工作狂，天生鍾意做生意，就算忙都很有滿足感。」

今次開食材店，並非孫慧雪首次創業，從前做過網上賣衫及手作仔，25歲時在尖沙咀開設時裝店。「我個人好慳，二十幾歲已儲了50萬元，有朋友叫我買樓，但我覺得年輕應該要追夢，於是便開時裝店。」當時她工作一腳踢，困身又忙碌，後來舖頭經營十多年後，因要投身演藝工作才結業，至於成績如何？孫慧雪謙虛說：「其實不是賺很多，只是打過和，不過就累積了做生意的寶貴經驗，同時明白一個人獨資做生意，要獨力面對不少困難，如果有Partner有商有量，反而會更理想。」於是今次開食材店，她便找來好朋友一起經營。由籌備至開張，大約用了接近一年的時間。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

開業遇兩個八號風球

孫慧雪雖然非首度創業，但在開業之初亦遇到不少困難，她笑說超支最令他們頭痛。「起初我們4人預算合共投資6位數字，但後來出現超支情況，最終要加碼到7位數，我就大約投資了30萬元。」今個月初食材店Soft Opening，卻連續遇上兩個八號颱風。「打風影響航班，貨品送不到來，隨後運到舖頭後又十分混亂，我們要通宵執貨，由於我要湊仔只能工作至深夜，其他Partner就要做到天光。」

定期拍片教煮食

由於貨品多元化，孫慧雪便不時在網上開Live介紹產品，在訪問期間，有一位媽媽更忽然搭訕，跟孫慧雪說早幾天看過她網上直播，所以專程跨區來掃貨，相當捧場。有孫慧雪做生招牌，食材店很快已享有名氣，但她認為長遠的經營之道，食材的質素還是最重要。「我們會定期拍攝煮食片，教大家如何運用在這裏買到的食材及醬汁，可以配合哪些的煮法，增進知識之餘，也可以享受入廚之樂。」

綫上綫下同時發功，令食材店在起步階段已發展不俗，孫慧雪說日後計劃開分店，她也可以過足生意癮呢！

（節錄）

作者、責任編輯：招美寶

【原文：孫慧雪投資30萬元開食材店 我天生鍾意做生意（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經