【大灣區】跨境理財通實施首周涉資7,766萬人民幣 「北向通」高於「南向通」

人民銀行廣州分行昨日（28日）公布，「跨境理財通」實施首周，自10月19日至10月22日下午5時30分，參與的個人投資者合共5,092人，涉資7,766.28萬元人民幣（下同）。首周「跨境理財通」無論參與人數、交易宗數及金額，「北向通」均高於「南向通」。

【19家港銀今日起可開展跨境理財通業務（附南北向通銀行名單）：按此】

其中，港澳地區合計共3,222人參與北向通，累計辦理731筆業務，跨境滙劃金額3,906.56萬元；內地合計共1,870人參與南向通，累計辦理業務316筆，跨境匯劃金額3,859.72萬元。

「跨境理財通」的個人投資者累計購買投資產品2,481.3萬元。其中，北向通項下，港澳個人投資者購買境內投資產品1,534.54萬元，包含理財產品1,229.13萬元、基金產品305.41萬元；南向通項下，內地個人投資者共購買港澳投資產品946.76萬元，包含投資基金224.97萬元、存款721.79萬元。

責任編輯：鄭樂怡

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