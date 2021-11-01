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【消費優惠】荃灣西如心酒店Café Circles自助午餐65折　響Hibiki午市和牛燒肉放題第二位半價

精明消費 07:00 2021/11/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 荃灣西如心酒店Café Circles：自助午餐65折

荃灣西如心酒店Café Circles現時推出自助午餐優惠，星期一至五惠顧享65折；星期六、日及公眾假期亦可享8折優惠。

  •  

自助午餐時間：每日中午12時至下午2時30分
收費：成人398元、小童／長者288元

優惠名額有限，先到先得，售完即止。須收原價加一服務費。

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓
電話：2280 2868

2. 響Hibiki：午市和牛燒肉放題第二位半價

響Hibiki推出午市放題優惠，第二位食客享半價優惠，最平只需234元，即可任食和牛、魚生、Movenpick雪糕等等。

另外，惠顧午市放題再送每位食客海膽魚子伴珍寶級日本宮城縣生蠔一隻。

電話：2886 5528
WhatsApp：5998 5133
地址: 銅鑼灣渣甸街66號2樓

3. 「九龍城同撈同煲火鍋」銅鑼灣店：指定美食$10

由即日起至11月30日，為慶祝「九龍城同撈同煲火鍋」銅鑼灣新店開業，「九龍城同撈同煲火鍋」銅鑼灣店推出開幕優惠，多款懷舊美食、點心、火鍋配料只需10元，包括金錢雞、蝦多士、五香肉丁墨魚丸、梅菜豬肉丸、灌湯小籠包、蝦米腸粉、秘製醬汁鳳爪及手工炸魚皮等。每枱每款限點一次。

    點擊圖片放大
    +2

地址：銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓2樓B號舖 
電話：9888 3736
營業時間: 星期一至日下午5時至凌晨1時30分

 

撰文：hket小編

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