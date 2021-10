【健康增值】人為何會變老？遺傳學家揭衰老可治療　逆轉年齡靠生活習慣

自古以來,人類對延緩衰老費煞思量。最近有美國遺傳學家提出新論調:衰老是一種疾病,其實可以治療。BBC英國廣播公司引述美國遺傳學家David Sinclair 20多年的研究結果指,延遲衰老是可能的,人們只要通過幾個簡單的習慣,就能擁有更長久的健康生活。而且不久將來,可能用藥物來治療衰老,逆轉衰老過程。這些藥物目前仍在測試中。

一生致力研究衰老

David Sinclair是澳洲新南威爾士大學博士和美國麻省理工學院博士後研究員,同時是哈佛大學一個實驗室的負責人,該實驗室專門研究人為何會衰老這一課題。他的研究讓他贏得了數十個科學獎項,同時當選為美國《時代》周刊世界100名最具影響力的人物之一,擁有35項專利,並創立及參與了幾家生物技術公司的研究,一生致力於延緩及預防衰老上。

David Sinclair著有《可不可以不衰老》(Why we age - and why we don't have to)的暢銷書,書中提出與眾不同觀點—衰老並非不可避免。他說:「我們必須要徹底改變對衰老的看法,與其把它看作是一種正常和自然的過程,不如把它當疾病看待,一種能被治療、甚至治癒的病。」把老年的觀念推倒重來,人類才能大幅增加其預期壽命。

為何會變老? 科學家已找到了導致衰老的9大原因,包括: 1. DNA出錯。 2. 基因表徵出錯。 3. 端粒變短。 4. 蛋白損失穩定性和精準度。 5. 正常細胞變成「殭屍細胞」。 6. 綫粒體負責把氧氣和血液變成能量,因身體老化使能量逐漸失效或出現故障。 7. 新陳代謝失調。 8. 器官組織停止修復和更新。 9. 細胞之間的通信機制受損。

David Sinclair在從事研究的25年裏,發現引致衰老的重要原因是信息流失。人體從父母繼承了兩種類型的信息:一是基因密碼,另外一種是表觀遺傳學(Epigenome),即細胞中負責控制開啟和關閉哪些基因的系統。正是通過開啟和關閉細胞中兩萬個基因,來告訴細胞它的「身份」及應該如何運作。但隨着時間流逝,表觀遺傳學開始流失信息,就像CD碟劃花了有痕迹一樣。細胞失去了在正確時間打開正確基因的能力,會逐步失去了功能,也是變老的原因。

八成取決於生活方式

研究人員發現,在老鼠、鯨魚和大象這些動物身上,生活方式各異,衰老速度可大有分別,簡單而言,未來健康的80%以上取決於人們的生活方式,而不是DNA。科學家通過觀察,長壽者都有一些共通點:健康飲食(如地中海式飲食)、減少卡路里攝取量、不要整天吃不停口、適量運動。衰老是大多數疾病的源起,包括心臟病、腦退化症和糖尿病的主要原因,因此讓身體更強壯,相對能更長壽。

