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【儲蓄保險】短期儲蓄保險回報及流動性比較　5年保證回報率達3.5%係邊份？

博客 19:01 2021/10/29

分享：

當市況動盪時，不少投資者都期望穩定的選擇，避開風險。無疑，銀行定期存款的風險低，但回報同樣低。其實，除銀行定存外，保險公司亦會推出短期儲蓄保險，主攻保證回報，保單年期約3至5年，稍長於銀行定存的幾個月至1年期；但短期儲蓄保險的投保人，可以於幾年內鎖定一個穩定的保證回報率，對收息一族仍具有吸引力。

10Life短期儲蓄保險評分　審視產品的回報率及流動性

由於短期儲蓄保險產品深受用戶關注，10Life短期儲蓄保險評分特意平衡了產品的回報率，及提早退保的影響。目前，首10位最高評分的短期儲蓄保險產品，分別來自Blue、Hang Seng Insurance恒生保險、Well Link Life立橋人壽、YF Life 萬通保險。

排名首兩位的是Blue的WeSave定息儲蓄保 S3 （Plus）、WeSave 高息儲蓄保E1 （限量發售），而排名第三是Well Link Life立橋人壽的喜盈於「息」特級儲蓄保障計劃。

【比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保 30年預期回報可相差60%：按此

    點擊圖片放大

短期儲蓄保險的回報穩定又保證　還可以網上投保

市場上的短期儲蓄保險多提供美金、港元、人民幣為保單貨幣。上述短期儲蓄保險比較，產品全是美金保單，並可以網上投保。供款模式為一次過預繳、1年、2年或3年供款期，而保單期是3至8年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。

10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR），上表中有一半產品5年保證IRR起碼有3%，當中最高的是Blue的WeSave 高息儲蓄保E1 （限量發售），其保證IRR達到3.5%。

早期退保有損失　1年離場可蝕三成

短期儲蓄保險的投保人需於保單期內鎖定資金，提前退保通常會導致損失。所以，大家投保前要確定保單期內有流動資金，應付突發開支。但是，若投保人真的要提早退保，又要蝕幾多錢呢？假設於投保一年後退保，我們計算產品1年保證IRR，上述產品中多數的保證IRR是負數，代表投保人要蝕錢，最嚴重的IRR低至-30%，即投保人1年蝕三成多。

【進可攻未必退可守！比併3大儲蓄保預期回報及風險：按此

首年退保無損失　只得三產品

無疑大多數短期儲蓄保險的產品設計，均對早期退保不利。唯獨Blue的WeSave定息儲蓄保 S3、WeSave定息儲蓄保 S3 （Plus）、WeSave定息儲蓄保S3（迷你版）容許投保人隨時拎錢，照樣有息賺，不收手續費或罰款。由此可見，新晉的保險公司十分進取，以高息及靈活的產品設計來吸客。

其實，短期儲蓄保險賣點是保證回報，利潤偏低，向來不是傳統保險公司及顧問力推的產品，所以市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。再看環球局勢，美國減息及重推量化寬鬆，保險公司對推出高保證回報的短期儲蓄保險產品，就更加審慎，所以上述產品隨時額滿即止。

信貸風險 不容忽視

短期儲蓄保險與銀行存款有別。保單持有人所支付的保費，屬保險公司資產的一部分，並不受存款保障計劃保障。保險公司的財務狀況，影響其履行保單契約的能力。換言之，保單持有人受保險公司的信貸風險影響。如保險公司不幸未能履行保單的財務和合約義務，保單持有人或會損失所有已繳保費及保障。

以上資訊由10Life提供，更新至2021年10月25日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【短期儲蓄保險比較2021】保證回報與流動性 不一定得此失彼？　，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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