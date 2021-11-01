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【消費優惠】TONYMOLY 14週年感謝祭大減價　全場護膚品／化妝品低至3折

精明消費 09:00 2021/11/01

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韓國化妝護膚品牌TONYMOLY為慶祝14週年感謝祭，即日起至11月3日，全場貨品低至3折。精選優惠產品包括有美白淡斑護理套裝、保濕蝸牛面霜、膠原蛋白眼霜等，修護手膜最平14元買到，睫毛液低至28元。優惠只適用於門市分店。

    點擊圖片放大
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按此查看TONYMOLY門市分店地址

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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