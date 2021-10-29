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【職場趨勢】疫後辦公新常態　彈性工作、多元共融為關鍵

博客 14:39 2021/10/29

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【職場趨勢】疫後辦公新常態　彈性工作、多元共融為關鍵

員工是一間企業最重要的資產，突如其來的疫情無意中提供了一個機會，使僱主投放更多資源關注同事身心健康，不少跨國企業藉這個時機，設計出以員工身心健康優先、更適合他們發揮的措施及工作環境。

【混合辦公模式成為大勢所趨 如何塑造未來辦公新文化？：按此

關愛員工團結抗疫

去年疫情最嚴峻時，宏利迅速推出一連串關愛及保障員工措施，例如在家工作、安排特別巴士班次接載前綫同事上班、向個別員工提供電腦硬件設備支援在家工作、網上學習平台等。此外，我們除了率先響應政府新冠疫苗接種計劃外展服務，讓同事可於辦公時間接種疫苗，亦向在港超過2,300名員工及其家屬提供「接種疫苗副作用免費保障」，範圍涵蓋住院前門診現金保障、住院現金保障及恩恤身故保障。

在疫情爆發前，不同機構已積極推動家庭友善措施，希望透過更彈性的工作安排及更共融的職場環境，如配合家庭需要的特別假期、生活支援、遙距辦公等，讓同事能夠平衡工作與生活，並提高對公司的歸屬感。

【疫後混合辦公模式成大勢所趨 3大策略應對職場新常態：按此

混合工作模式將成新常態

疫情加快在家工作的普及程度，而且員工普遍對此反應正面。麥肯錫一個全球調查顯示，在疫情過後有超過一半員工希望公司採用更多混合辦工模式，佔比較疫情前高出超過七成，而大部份受訪者希望每周可以在家工作3日或以上。

在後疫情時代，部分時間在家、部分時間返回辦公室的混合工作模式會成為長遠趨勢，宏利於9月推出每月一次的「Fuel Up Fridays」計劃，同事當日可於上午持續進修，探索新領域及建立新技能；下午則是有薪假期，他們可以參與自己認為有意義的事情。

多元共融環境提高企業競爭力

多元、平等及共融的工作環境有助加強員工的創意思維與合作，對企業發展十分關鍵，因此我們一直致力塑造共融的工作氛圍，並承諾在未來繼續推動多元平等共融計劃，重點包括：一、建立多元化的團隊；二、加強培訓創造更共融的辦公環境，例如消除員工的無意識偏見；及三、支援幫助少數族裔社群的組織。

我們預期，重視員工的身心健康、推動職場平等及多元共融的工作環境將成為企業文化新趨勢，亦會成為精英人才在職場選擇僱主的重要指標之一。

 

撰文 : 盧凱欣 宏利香港首席人力資源總監

欄名 : 宏觀先機

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