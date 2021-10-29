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【品味投資】日本威士忌　6年翻三倍一枝賺20多萬！ 「輕井澤 黑命之水45年1967」

個人增值 19:28 2021/10/29

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威士忌是不少人喜愛收藏物品之一，近年受疫情影響大家都無法到國外購買，轉移向本地酒商入貨。有不少知名的日本威士忌每年價格幅度亦有調整，例如​​「響」、 「白州」、「山崎」等，令威士忌的收藏價值倍增。原來「輕井澤 黑命之水45年1967」 現時已值超過28萬港元，有空閒資金或可考慮買入日本威士忌作為投資！

全球限量310瓶   短短六年已賺20多萬
Whisky R' us 的老闆Yvonne 指，升值潛力最快最明顯的是​​「輕井澤 黑命之水45年1967」 。2015年她購入一瓶當時只售8萬8千港元的「輕井澤 黑命之水45年1967」 ，該酒珍藏至今價格已翻了三倍以上，去年2020年價格大約28萬，今年已上升至大約30萬港元。她補充，目前有三間公司代理輕井澤的酒，分別是台灣（華緯國際）、法國（LMDW）、英國（TWE），而華緯國際更特意將這桶酒裝成特別版的命之水45年威士忌款，限量310瓶。

「命之水」分別有黑白兩色，像太極陰陽形成萬物本源。黑白兩色系都各有五款，分別是30年、35年、40年、45年及50年，全套共十瓶。Whisky R' us 網頁指，此酒款為老年分雪莉桶威士忌，酒體厚實飽滿，充滿熱帶水果與巧克力的香氣，尾韻悠長又充滿力量。從輕井澤的年份、知名度、數量是突顯價格高昂的原因，它的價格變化仍然是未知之數，若現在買入或許尚有投資空間。


 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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