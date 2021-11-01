【消費調查】香港消費者料收入續跌　「先買後付」及「出糧貸款」受關注

環聯近日公布2021年第三季「全球消費者脈搏研究報告」，發現疫情對家庭收入的影響進一步減弱，另外研究亦指「先買後付」及「發薪日貸款」愈來愈受市場歡迎。

疫情對家庭影響有減弱 近半成人料收入繼續下跌

研究於2021年8月16日至31日期間調查了1,100名香港消費者，有近4成人表示疫情導致家庭收入下跌，比第二季6月的調查下降了2%，顯示疫情對家庭的影響有減弱；不過仍然有48%人預計未來家庭收入會繼續因疫情下跌。研究指受訪消費者中，表示自己無法繳付各類帳單及償還貸款的受訪者比上季有所減少，其中認為自己無法償還個人貸款的受訪者有26%，比上個季度下跌10%，其次認為自己無法償還學生貸款或按揭的受訪者也比上季少8至9%。

新興貸款產品受消費者關注

近年市場上常看到「先買後付」（Buy Now Pay Later，BNPL）及「出糧貸款」兩款新興的信貸產品，獲不少消費者關注。不過在調查中發現，雖然有近6成人知道「先買後付」，但未曾用過此類產品的消費者中，有27%的受訪者表示不明白產品如何運作，顯示消費者教育有待加強。

至於「出糧貸款」，因為可以在短期內解決開支需要及實際出糧日之間的差距，所以深受打工仔歡迎。有8成人曾聽聞過這類貸款產品，逾半受訪者認為這類產品有價值。但由於該類型產品在市場上推出不久，僅10%消費者於過去12個月曾用「出糧貸款」。

何謂「先買後付」？

「先買後付」是近年興起的支付模式，用戶在一些特定商店購物時只需要先付一部分金額作「首期」，其餘款項則以月供方式分期繳付。與信用卡分期付款有所不同的地方是，「先買後付」的服務供應商為「先買後付」的支付平台上，其服務僅限於指定商戶使用，且一般只接受小額交易，最多只能分3期，因此多數能提供提供免息分期。而信用卡的分期付款適用於所有商店，且大多接受大額交易，還款年期亦較長，因此利息會較高。

【識買又識Pay Later BNPL如何解救內憂外患信用卡業務：按此】

何謂「出糧貸款」？

「出糧貸款」標榜能讓用戶比正常出糧時間提早出糧，使客戶有更多現金周轉，是一種新興的循環貸款。只要在限期內準時還款，便不會計算利息，適合要急需解決燃眉之急的客戶。

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責任編輯：嚴熹曼

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