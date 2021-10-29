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拒做游手好閒富二代　翟威廉搬離千呎豪宅自立：供樓壓力逼我成長（立即收看）

個人增值 20:30 2021/10/29

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現年36歲的翟威廉不時中在劇集飾演富家公子，「富二代」形象深入民心。現實中，他自小就與家人同住1700呎複式豪宅，約6年前他臨近30歲，決定放棄游手好閒的富裕生活，搬至旺角近300呎蝸居的自立。2年前他與哥哥合資開清酒舖，更藉供樓壓力逼使自己不斷突破：「人到30歲就要離開舒適圈，哪怕你不是創業，自己出來生活，發現不夠錢付租金時，這就是成功的開始。」

無壓力難成長　30歲搬離豪宅自立門戶

翟威廉於2005年成為首屆亞洲先生後加入娛樂圈，後來更在2010年參選香港先生，成為八料冠軍。他出道十多年拍攝過不少劇集和節目，但甚少有擔正的機會。雖然家中毫無經濟壓力，但當臨近30歲，他也察覺要有所突破，方能成長：「再愚蠢也會知道，沒壓力下人很難會有成長，搬出來住感受到壓力之後，就開始湧現不同的新想法。」

搬離家中後，翟威廉以350萬元買入旺角297呎單位，本來以為可以做到9成按揭，可是單位樓齡太舊的關係，銀行只批7成按揭，翟威廉賣車雖然籌得部分首期，也要在家人幫忙下方能成功上車。由1700呎複式豪宅搬至蝸居、碌慣家中信用卡至凡事精打細算，威廉坦言也會感到不習慣，但相識滿天下的他，很快就開闢自己小天地。「如果平時生活富足，很難會與其他人有交集，因為你不需要與人合作。當自己生活，有需求是很重要，因為有需要就會與人合作，互相滿足雙方的需求。」

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【車房生意疫情影響微 高鈞賢冀進軍電商直播帶貨：按此

合資50萬開清酒舖　推銷送貨一腳踢

4年前，他開始在電視台網台，偕周志文、周志康一起做網上音樂直播節目「Happy Live」，寓工作於娛樂之餘，更可以透過推銷產品賺取廣告費。起初直播室選址在翟威廉的蝸居，由只有數個地磚的空間開始，雖然目標只為開心而非賺錢，但一直以來也吸引不少廣告商贊助，更令他看到創業商機。

翟威廉的哥哥翟威信一直經營清酒批發生意，眼見直播推銷有商機，他便於近2年前與哥哥合資50萬元，在佐敦的地舖增設零售點「Happy Live Nakama」。為其增加專業性，他從有SSI清酒唎酒師、講師兼香港監考官資格的哥哥學習各種清酒的知識，更還考取SSI國際日本唎酒師資格，讓他親身推銷清酒時，也能講得頭頭是道。

他坦言，藝人創業有一定優勢，但更重要是如何把握優勢，建立口碑及商譽，取得客人的信心。他笑言，創業與鏡頭面前只會使喚員工的「商人」角色不同，他要凡事親力親為，為節省營運開支，他從入貨、定價、上架，連掃地清潔都要一腳踢。

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供樓壓力下不斷突破自我

回望那年搬離家中，離開舒適圈獨自打拼，他從不感到後悔，反而感激自己有機會走出這一步。財政獨立的經濟壓力、做業主後面對的供樓壓力，也令他急速成長：「如果我與家人同住，很多事情我不想做就會不做，但一有供樓的壓力，有很多不想做的事，也會逼使自己去做。做完後就會發現還有其他機會，例如建立人脈、得到經驗及知識，在無形之中，這些東西暫時不會有金錢回報，但卻能為未來的機會鋪路。」

 

記者：李瑩

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欄名 : 理財Star Talk

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