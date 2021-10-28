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【收息股】財息兼收之選？　本地銀行股最高股息率近5厘

藍籌股 17:40 2021/10/28

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在香港宏觀經濟逐步改善、地緣政治風險降溫等因素下，能作穩定派息的香港銀行股，又會否再次被視為「財息兼收」投資者的考慮？以下將會為大家比較滙豐控股 （00005） 、恒生銀行 （00011） 、東亞銀行 （00023） 、中銀香港 （02388） 及渣打集團 （02888） 的股息率表現。

■港銀股息率比較■
（按股息率由低至高排序）

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滙控研會否復派季息

在5隻港銀之中，滙豐控股 （00005） 的股息率為3.586%，該行目前在今年度僅於8月份公布過派息0.07美元。雖然最近公布第三季季績，但公司早已表明今年內不會派發季度息，因此第三季業績並無季度股息，管理層亦透露在未來數月將會在市場和資本水平等方面，考慮明年或較後時間會否回復派發季度股息。

在股價方面，公司在今年5月底高見過50.85元，並在9月底到38.3元的今年來低位。目前徘徊在大約47元水平。

強大資本比率可望支持中銀香港穩定派息

股息率最高的港銀為中銀香港 （02388） ，股息率近5厘，達4.988%。公司雖然中期純利按年倒退17.3%，但仍維持中期派息與去年同期一樣。綜合市場的分析，該行上半年業績較其他港銀弱主要是受淨息差的拖累，並認為其強大的資本比率水平能支持公司穩定派息。

公司的股價在今年來略有波動，徘徊在22元至29元水平，現處於24元水平。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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