【消費優惠】OK便利店限時優惠 Dreyer's雪糕100元8件 精明消費 10:30 2021/10/29 分享： OK便利店限時優惠！即日起至10月31日，到OK便利店購買Dreyer's D-Collection扭紋脆筒／雪糕杯／Oreo雪糕系列／KITKAT脆皮雪糕批，可混搭各款，8件只需要100元，即平均每件12.5元，其他產品包括飲料零食等都有優惠。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】一連9日美食嘉年華明天開幕 已打一針新冠疫苗人士定時免費入場 今日 【好去處】一連9日美食嘉年華明天開幕 已打一針新冠疫苗人士定時免費入場 【消費優惠】千色店床品優惠 Dunlopillo枕頭75折 床品套裝／四季被低至239元 今日 【消費優惠】千色店床品優惠 Dunlopillo枕頭75折 床品套裝／四季被低至239元 【雙11】天貓雙11全球狂歡季優惠升級 今年跨店消費每滿200元人民幣減30元 2021/10/28 【雙11】天貓雙11全球狂歡季優惠升級 今年跨店消費每滿200元人民幣減30元 【Staycation】城景國際Crabcation優惠 最低$1,100住宿加大閘蟹宴 2021/10/28 【Staycation】城景國際Crabcation優惠 最低$1,100住宿加大閘蟹宴 【消費優惠】康怡饗和民限定優惠 A4和牛炙燒$98 消費滿$100或以上享50%優惠券回贈 2021/10/28 【消費優惠】康怡饗和民限定優惠 A4和牛炙燒$98 消費滿$100或以上享50%優惠券回贈 OK便利店 便利店 雪糕 香港 付款優惠 著數優惠