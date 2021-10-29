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【消費優惠】OK便利店限時優惠　Dreyer's雪糕100元8件

精明消費 10:30 2021/10/29

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OK便利店限時優惠！即日起至10月31日，到OK便利店購買Dreyer's D-Collection扭紋脆筒／雪糕杯／Oreo雪糕系列／KITKAT脆皮雪糕批，可混搭各款，8件只需要100元，即平均每件12.5元，其他產品包括飲料零食等都有優惠。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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