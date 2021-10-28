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【MPF】10月強積金回報料反彈回升　中港股票基金有望錄正回報

強積金 17:25 2021/10/28

分享：

積金評級預計，截至10月25日止的10月份的強積金帳戶結餘將從9月份錄得投資虧損後反彈回升。若計入預計的投資收益及強積金供款，預計10月底的強積金總資產將從9月底約1.167萬億元上升至約1.196萬億元，每名強積金成員的平均帳戶結餘約為26.3萬元。

【10月強積金初步人均賺$6,642　港股及大中華基金回報增長逾4%：按此

10月份的總投資收益預計將達到約260億元，相當於450萬名強積金成員平均獲利約5,700元。

每名強積金成員在10月份約5,700元的預計投資收益，將是今年最高的單月投資收益，但仍無法抵銷9月份約8,000元的投資損失。

■10月份各基金類型初步回報表現■
（按月度回報由高至低排列）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

積金評級稱，香港及中國股票基金在連續4個月下跌後，有望在10月份錄得正回報。儘管本地股市回升，但香港及中國股票基金與美國股票基金在今年首十個月的回報表現差距仍持續偏高。

若想知更多有關MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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