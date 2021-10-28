【胡潤榜】科技公司三甲不入　胡潤品牌榜10大最具價值品牌　邊個行業最值錢？

中國胡潤研究院公布2021年胡潤品牌榜，選出200個最具價值的中國品牌。酒商貴州茅台（滬：600519）連續四年穩坐第一位成中國最有價值的品牌，品牌估值約10,100億元人民幣，大幅拋離第二位，同樣是酒商的五糧液（深：000858）。

【胡潤百富榜排名2021 李嘉誠首次上榜排名第8 中國新首富靠賣水發達：按此】

隨着內地人民消費升級，愈來愈多價值破千億級的品牌，胡潤品牌榜便是反映出中國消費趨勢的排行榜。連續四年成為中國最具品牌價值的貴州茅台，2019年其企業估值為6,400億元人民幣，2021年估值已經破千億，達到10,100億元人民幣，兩年間漲近57%。在榜單上頭十個品牌中，幾乎都由酒商、傳媒及娛樂行業及電商零售佔據，其中有4個都是屬於電商平台，包括淘寶、拼多多（美：PDD）、京東 （09618） 等。

如果以行業計算，汽車製造行業的品牌價值在2021年平均漲幅最高，除了比亞迪 （01211） ，蔚來（美︰NIO）、長城汽車 （02333） 及小鵬汽車 （09868） 其企業市值上升愈一倍，反映電動車在中國未來市場需求很大。至於曾在榜上排名頭40位、近日發生債務危機的中國恒大 （03333） 今年落榜。而較早前成為中國新首富的鍾睒睒，其公司農夫山泉 （09633） 品牌估值約785億元人民幣，排名第28位。

■2021年胡潤品牌榜10大排名■

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責任編輯：嚴熹曼

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