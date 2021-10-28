【ESG】蓋茨免費開放暢銷書予全球大學生下載　望年輕人關注氣候變化問題

第26屆聯合國氣候變化大會即將舉行，各國應對氣候變化的對策及承諾引起關注。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）為了吸引更多年輕人關注氣候變化的問題，開放讓全球大學生下載其有關氣候變化的電子書檔案，期望年輕人能推動各地政府實現碳中和的目標。

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免費下載暢銷書《如何避免氣候災難》

蓋茨的著作《如何避免氣候災難》（How to Avoid a Climate Disaster： The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need）於今年2月首次登上《紐約時報》的暢銷書排行榜，他在書中談及氣候危機及其帶來的影響，同時提出綠色環保技術研究和創新的方法，以防止一場全球性的氣候災難。

為了吸引更多年輕人關注氣候變化問題，他開放讓全球大學生下載其這本書的電子書檔案，只需要提供自己的電子郵件地址和學校名稱，即可在蓋茨的個人博客網站Gatesnote免費下載，文件格式為「.epub」，可在電子閱讀器中閱讀。網站未有列明開放免費下載的時限，有興趣者需盡早下載。

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相信年輕人能助加快減排

他文章中提及，撰寫這本書的主要原因是看到年輕人對抗氣候變化的熱情：「年輕人要求政府負起責任，並承諾消除碳排放。因此，政府作出碳中和的承諾。現在，我們需要的是一個實現零碳排放的計劃。」

他又指，在書中提到許多需要採取的行動措施，以保持地球適合人類居住。他認為，實現零碳排放需要徹底改變整個實體經濟，包括運輸、生產電力、生產、種植，以及建築等。



他認為，「實現零排放將是人們做過的最困難事情，但相信我們能做到，我對科學技術所能取得的成就持樂觀態度，更重要的是，我相信年輕人的熱情，他們將迎接這挑戰，並發揮特殊作用。根據我的經驗，他們擁有最新的想法，也是有能力實現這些想法的人。」

責任編輯：李瑩

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