【ESG】蓋茨免費開放暢銷書予全球大學生下載　望年輕人關注氣候變化問題

第26屆聯合國氣候變化大會即將舉行,各國應對氣候變化的對策及承諾引起關注。微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)為了吸引更多年輕人關注氣候變化的問題,開放讓全球大學生下載其有關氣候變化的電子書檔案,期望年輕人能推動各地政府實現碳中和的目標。

免費下載暢銷書《如何避免氣候災難》

蓋茨的著作《如何避免氣候災難》(How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need)於今年2月首次登上《紐約時報》的暢銷書排行榜,他在書中談及氣候危機及其帶來的影響,同時提出綠色環保技術研究和創新的方法,以防止一場全球性的氣候災難。

為了吸引更多年輕人關注氣候變化問題,他開放讓全球大學生下載其這本書的電子書檔案,只需要提供自己的電子郵件地址和學校名稱,即可在蓋茨的個人博客網站Gatesnote免費下載,文件格式為「.epub」,可在電子閱讀器中閱讀。網站未有列明開放免費下載的時限,有興趣者需盡早下載。

相信年輕人能助加快減排

他文章中提及,撰寫這本書的主要原因是看到年輕人對抗氣候變化的熱情:「年輕人要求政府負起責任,並承諾消除碳排放。因此,政府作出碳中和的承諾。現在,我們需要的是一個實現零碳排放的計劃。」

他又指,在書中提到許多需要採取的行動措施,以保持地球適合人類居住。他認為,實現零碳排放需要徹底改變整個實體經濟,包括運輸、生產電力、生產、種植,以及建築等。



他認為,「實現零排放將是人們做過的最困難事情,但相信我們能做到,我對科學技術所能取得的成就持樂觀態度,更重要的是,我相信年輕人的熱情,他們將迎接這挑戰,並發揮特殊作用。根據我的經驗,他們擁有最新的想法,也是有能力實現這些想法的人。」

責任編輯:李瑩

