  • 27°C
香港時間 : 20211028日 (週四) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升　6成屬非持牌代理　買家平均損失36.8萬元

其他地區 14:40 2021/10/28

分享：

【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升　6成屬非持牌代理　買家平均損失36.8萬元

近年不少港人有意在大灣區或海外置業，消委會今日（28日）發表「境外置業添保障」研究報告，指近年接獲境外物業銷售投訴有上升趨勢，單是今年首八個月已有106宗，已高於過去4年每年的投數宗數，由2017年至今年8月共有261宗，買家平均蒙受36.8萬元損失。投訴顯示，近9成個案涉及地產代理，當中6成涉及非持牌代理，包括懷疑向準買家提供資料不準確或具誤導性、未有提供重要資料，或準買家難以取回留位費及訂金。

【英國樓價屢創新高 明年加息或添變數：按此

涉不負責任推銷　代理只提供日文宣傳單張

消委會於今年6至7月派員以神秘顧客的方式，親身走訪20個地產代理和發展商，合共36個境外樓盤，了解境外物業的銷售手法。消委會發現，當中15間為非持牌代理，部分更不負責任地推銷，包括提供過時售樓書；亦有代理只提供日文宣傳單張，聲言自己雖然不懂日語，仍能靠經驗猜測文字含義以進行日本物業買賣。

另外，調查亦發現，19名營業員中，只有1位主動披露與發展商之關係，表示消費者毋須支付佣金。經追問後，其餘18名營業員才願意披露支付佣金細節。消委會認為，這反映營業員缺乏就有關境外物業買賣風險、法律或專業意見。

【移居英國租樓實例 留意3大注意事項免浪費時間金錢：按此

消委會籲加強規管　倡引入冷靜期

消委會指，現時非持牌的地產代理和營業員，都可在港銷售境外物業，一般消費者難以分辨營業員是否持牌，又認為業界提供資料有欠全面和準確，部分銷售廣告誇大回報或免責聲明含糊不清。

消委會提出建議改善境外物業銷售的問題，包括所有從事銷售香港境外一手住宅物業的地產代理必須領牌、加強規管銷售境外一手住宅物業的地產代理的資料披露和廣告內容、代理需要就售樓資料和廣告宣傳負上法定責任、地產代理須向準買家提供4份重要文件，如盡職審查報告等，令消費者更充分了解。消委會亦建議，應就海外置業留位費引入不少於7天強制冷靜期，讓消費者有足夠時間做研究和查詢。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報
2021/10/23
曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報
柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報
2021/10/16
柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報
St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧
2021/10/09
St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧
墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起
2021/10/02
墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起
曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易
2021/09/25
曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易
海外物業 日本 香港 物業 消委會 大灣區 地產代理 物業買賣 發展商

下一篇文章

【寵物移民】帶毛孩移民前要知4個問題　寵物移民搵中介留意收費細節
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移民加拿大】加國便利港人移民簽證　首4個月收3,481份申請
【移民加拿大】加國便利港人移民簽證　首4個月收3,481份申請
【港人移民】調查：42%受訪港人打算移民　當中3成人正為移民作準備
【港人移民】調查：42%受訪港人打算移民　當中3成人正為移民作準備
【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請
【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年