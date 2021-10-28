▲ 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元

近年不少港人有意在大灣區或海外置業，消委會今日（28日）發表「境外置業添保障」研究報告，指近年接獲境外物業銷售投訴有上升趨勢，單是今年首八個月已有106宗，已高於過去4年每年的投數宗數，由2017年至今年8月共有261宗，買家平均蒙受36.8萬元損失。投訴顯示，近9成個案涉及地產代理，當中6成涉及非持牌代理，包括懷疑向準買家提供資料不準確或具誤導性、未有提供重要資料，或準買家難以取回留位費及訂金。

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涉不負責任推銷 代理只提供日文宣傳單張

消委會於今年6至7月派員以神秘顧客的方式，親身走訪20個地產代理和發展商，合共36個境外樓盤，了解境外物業的銷售手法。消委會發現，當中15間為非持牌代理，部分更不負責任地推銷，包括提供過時售樓書；亦有代理只提供日文宣傳單張，聲言自己雖然不懂日語，仍能靠經驗猜測文字含義以進行日本物業買賣。

另外，調查亦發現，19名營業員中，只有1位主動披露與發展商之關係，表示消費者毋須支付佣金。經追問後，其餘18名營業員才願意披露支付佣金細節。消委會認為，這反映營業員缺乏就有關境外物業買賣風險、法律或專業意見。

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消委會籲加強規管 倡引入冷靜期

消委會指，現時非持牌的地產代理和營業員，都可在港銷售境外物業，一般消費者難以分辨營業員是否持牌，又認為業界提供資料有欠全面和準確，部分銷售廣告誇大回報或免責聲明含糊不清。

消委會提出建議改善境外物業銷售的問題，包括所有從事銷售香港境外一手住宅物業的地產代理必須領牌、加強規管銷售境外一手住宅物業的地產代理的資料披露和廣告內容、代理需要就售樓資料和廣告宣傳負上法定責任、地產代理須向準買家提供4份重要文件，如盡職審查報告等，令消費者更充分了解。消委會亦建議，應就海外置業留位費引入不少於7天強制冷靜期，讓消費者有足夠時間做研究和查詢。

責任編輯：李瑩

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